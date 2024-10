Retegui, la tripletta dell'ex: festa Atalanta, Genoa travolto

Terza vittoria in campionato per l' Atalanta , terza sconfitta di fila per il Genoa . Gasaperini travolge Gilardino con la tripletta dell'ex Retegui (prima in Serie A) e i gol di Ederson e De Roon nella gara valida per la settima giornata di campionato: 5-1. Del diciassettenne Ekhator il gol della bandiera.

Retegui segna e non esulta, Ederson butta giù la porta

Al Gewiss Stadium match equilibrato solo nei primi venti minuti. A sbloccarlo al 24' Mateo Retegui: passaggio filtrante di prima di Ederson, assist perfetto di Lookman, sbucato alle spalle di De Winter, e correzione in rete dell'attaccante azzurro. In segno di rispetto per i suoi vecchi tifosi, Retegui non ha esultato. Gollini ha poi negato la gioia del raddoppio a Lookman mandando le squadre al riposo sull'1-0.

Al 50' il raddoppio di Retegui, lesto ad avventarsi su tiro di Ederson respinto da Gollini. All'ora di gioco lo stesso Ederson ha firmato il 3-0 buttando giù la porta: destro all'incrocio. Il poker su rigore: tiro del subentrato Samardzic, fallo di mano di Vogliacco, in campo da inizio ripresa al posto di Bani. Penalty trasformato dal solito Retegui (74'). Spiazzato Gollini, cancellato l'errore in Champions League contro l'Arsenal. Poco prima palo esterno del subentrato Zaniolo. Nel finale, tiro vincente dalla distanza di De Roon (80', 5-0). Ekhator ha accorciato le distanze regalandosi la gioia del primo gol in Serie A all'83': tiro di prima intenzione su filtrante di Melegoni. L'Atalanta sale a quota 10 punti in classifica, il Genoa resta a quota 5.