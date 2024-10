Inter-Torino 3-2: rosso a Maripan e show di Thuram, Inzaghi a -2 da Conte

Inter-Torino 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Rosso a Maripan, si scatena Thuram

Nel suo 3-5-2 Simone Inzaghi rilancia in attacco la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, con Dimarco e Darmian sulla corsie esterne mentre senza l'infortunato Barella in mediana trova spazio Frattesi e in difesa Bisseck viene preferito a Pavard. Modulo speculare sull'altro fronte per Vanoli (squalificato e sostituito in panchina dal suo vice portoghese Godinho) che si affida a Zapata e Adams in avanti, a centrocampo schiera Ginetis (in panchina Ilic) con Pedersen e Lazaro a presidiare le fasce e in difesa riconsegna una maglia da titolare a Maripan. Ma è proprio quest'ultimo a spianare la strada all'Inter dopo un avvio in sordina e un intervento di Sommer su conclusione del granata Ricci: al 20' il cileno entra in maniera scomposta su Thuram e viene inizialmente ammonito da Marcenaro, che cambia però idea ed estrae il rosso dopo essere stato richiamato al monito dal Var. Con l'uomo in più l'Inter accelera e passa al 25': cross dalla sinistra pennellato da Bastoni e grande stacco in area di Thuram, che di testa fa 1-0. Vanoli dalla tribuna chiama il cambio cercando di correre ai ripari, inserendo Masina per l'attaccante Adams, ma passano pochi minuti e il copione si ripete: a crossare stavolta è Acerbi ma in mezzo c'è sempre il francese a raddoppiare di testa (35'). La festa per il 2-0 non dura però troppo, perché l'Inter si distrae e si fa subito infilare da Zapata (36') che riaccende le speranze del Torino dopo un anticipo di Ginetis su Bisseck (ammonito nell'occasione per l'intervento in ritardo sull'avversario). Il colpo è una sveglia immediata per i nerazzurri che riprendono a spingere e al 40' vanno vicini al tris: scambio in velocità tra Dimarco e Thuram e rasoterra incrociato dell'esterno azzurro, che trova però una grande risposta di Milinkovic-Savic.

Serie A: la classifica