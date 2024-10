Thiago Motta replica a Conte: la frase in conferenza prima di Juve-Cagliari

ROMA - Schermaglie, botta e risposta velati. Siamo solo all’inizio, ma c’è clima da sfida scudetto tra Juve e Napoli. Antonio Conte, che con la squadra azzurra sta volando, ha parlato di pressione: “Giochiamo venerdì (riferimento alla sfida con il Como, ndr) sapendo che vincere ci assicura di rimanere in testa alla classifica, che però in questo momento conta poco. Conta mettere 3 punti in classifica e vivere tranquilli in giorni in cui sento chi vuole mettere pressione su di noi. A loro dico in napoletano: 'ca nisciuno è fesso'. Se qualcuno mette pressione sul Napoli guardi se stesso e pedali”. La risposta di Motta è arrivata in conferenza stampa.