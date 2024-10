Juve-Cagliari ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Danilo, Cabal, Rouhi, Fagioli, K. Thuram, McKennie, Mbangula.

Indisponibili: Milik, Adzic, Bremer, Nico Gonzalez, Weah. Squalificati: Pogba. Diffidati: -.

La probabile formazione di Nicola

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Palomino, Augello, Azzi, Deiola, Prati, Marin, Felici, Gaetano, Kingstone.

Indisponibili: Wieteska, Jankto, Pavoletti, Lapadula. Squalificati: -. Diffidati: -.

Juve-Cagliari, la cronaca

La Juventus torna in campo planando sulle ali dell'entusiasmo dopo la splendida vittoria in Champions League a Lipsia: dopo gli anticipi i banconeri, a quota 12 punti, sono attualmente quarti in classifica: a quattro lunghezze dalla capolista Napoli, a due dall'Inter seconda e uno dall'Udinese terza. Imbattuti e senza aver ancora subito reti in campionato, Danilo e compagni si apprestano a sfidare il Cagliari, reduce dal fondamentale successo a Parma: valso la prima vittoria stagionale in Serie A a margine di due soli punti raccolti in cinque giornate.