Lazio-Empoli ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Marusic, Lu. Pellegrini, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Noslin.

Indisponibili: Vecino. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di D'Aversa

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Se. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa.

A disposizione: Seghetti, Brancolini, Tosto, De Sciglio, Cacace, Marianucci, Sambia, Haas, Henderson, Solbakken, Ekong, Konate, Pellegri.

Indisponibili: Ebuehi, Belardinelli, Zurkowski, Perisan, Sazonov e Maleh. Squalificati: . Diffidati: -

Lazio-Empoli, la cronaca

Reduce dal 4-1 in Europa League contro il Nizza, la Lazio va a caccia della seconda vittoria di fila in campionato per continuare a veleggiare nelle zone nobili della classifica. Dall'altra parte del campo l'Empoli di Roberto D'Aversa, che finora non ha mai perso: due vittorie e quattro pareggio, l'ultimo, in ordine cronologico, a reti inviolate nel derby al Castellani contro la Fiorentina.