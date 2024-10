Monza-Roma ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

All'U-Power Stadium è il giorno di Monza-Roma, gara valida per la settima giornata di Serie A. I biancorossi di Alessandro Nesta vanno a caccia della primo successo stagionale in campionato, i giallorossi di Ivan Juric della terza vittoria di fila per mettersi alle spalle la sconfitta in Europa League con l'Elfsborg.