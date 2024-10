Torino, il messaggio di Zapata dopo l'infortunio è da brividi

Duvan Zapata ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l'infortunio. L'attaccante colombiano, uscito in barella con le mani sul volto coperto di lacrime dopo aver rimediato quello che appare un grave infortunio al ginocchio attorno all'ottantesimo minuto di Inter-Torino (partita vinta dai nerazzurri per 3-2), si è voluto esprimere attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Zapata: "Lunedì farò gli esami"

"Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore, a tutto il mondo Toro e anche ai giocatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio!

Domani farò gli esami… Buona domenica a tutti". Questo il messaggio pubblicato da Zapata, che ha tenuto a ringraziare così tutti i presenti allo stadio, che gli hanno riservato un lungo applauso al momento dell'uscita in campo. Oltre ai suoi compagni, anche i calciatori dell'Inter sono andati subito a sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Nella giornata di lunedì 6 ottobre il capitano del Torino sosterrà gli esami per capire l'entità dell'infortunio.