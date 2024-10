Fiorentina-Milan 2-1: De Gea para due rigori, decide Gudmundsson

FIRENZE - Partita non bella ma dalle emozioni infinite al Franchi quella tra Fiorentina e Milan nel posticipo della 7ª giornata di Serie A , che sancisce la nuova sosta per gli impegni delle Nazionali. Tre gol validi e altri due annullati, tre rigori sbagliati, una traversa e tanti colpi di scena, il cocktail che genera il successo per 2-1 dei viola sui rossoneri .

Classifica Serie A

Adli da ex, dischetto rosso per Kean e Theo

Nel primo tempo, migliore l'impatto con la partita del Milan, che si rende pericoloso per primo con una bella torsione aerea di Morata al 15'. La Fiorentina reagisce subito, animata da un mobile Colpani e un Kean che sembra essere ovunque. Al 22' Dodò va giù in area toccato da Theo Hernandez e dopo la revisione al Var, Pairetto assegna il rigore, che proprio Kean decide di sottrarre all'infallibile Gudmundsson, per calciare però malamente, facendoselo neutralizzare da Maignan. Poco dopo, lo stesso attaccante trova il gol della riabilitazione, ma la rete è annullata per fuorigioco. L'urlo strozzato in gola della tifoseria viola è solamente rinviato, perché al 35' è l'ex Adli a liberarsi della pressione di Pulisic e a trovare una conclusione deliziosa, che lascia di stucco un Maignan, che in questo caso non accenna neanche il tuffo. Il Milan prova a rispondere, ma con scarsa lucidità, però allo scadere della prima frazione avrebbe l'occasione di pareggiare, dopo l'ingenuo intervento di Ranieri su Reijnders: altro calcio di rigore e altro errore, con un felino De Gea a neutralizzare la conclusione di Theo Hernandez.

De Gea show, Kean sfortunato, decide Gudmundsson

Nella ripresa ti aspetti un Milan all'arrembaggio, ma è la Fiorentina a trovare subito il raddoppio, ancora con Kean. Peccato che sia ancora fuorigioco. A questo punto, dopo un rigore sbagliato e due reti annullate, la partita di Kean continua con un contrasto nella propria area con Gabbia, per Pairetto è nuovamente penalty, ma De Gea si ripete, parando anche la conclusione di Abraham. Milan incredulo, ma che non si abbatte e che al 60' trova il pari con lo splendido destro al volo del solito Pulisic. L'inerzia sarebbe a favore dei rossoneri, che però non ne approfittano e anzi al 73' tornano sotto: lungo rinvio di De Gea, correzione aerea di Kean e conclusione vincente di Gudmundsson. È il gol che decide il match, al netto dell'improduttivo assedio finale del Milan e della traversa centrata dallo sfortunatissimo Kean. Secondo successo interno consecutivo per la Fiorentina dopo quello sulla Lazio, secondo ko in una settimana per il Milan dopo quello in Champions con il Leverkusen.

Serie A, tutti i risultati