Juve-Cagliari, la moviola: Marinelli sempre salvato dal Var

Del tutto insufficiente la prova di Marinelli, che si perde puntualmente i momenti chiave del match. Sui due rigori viene richiamato all’On-Field review, poi chiude nel peggiore dei modi con un severo secondo giallo ai danni di Conceicao (44’ st), già ammonito un quarto d'ora prima. In area Obert gli mette una mano sulla spalla: non ci sono gli estremi per il rigore, ma è eccessiva la sanzione che conduce al rosso per l’esterno juventino, reo di essere andato giù con troppa facilità. Ha creato un precedente.

Richiamato al Var

Il Var rimette il disattento Marinelli sulla retta via su entrambi i rigori concessi, uno per squadra. Il primo (14’ pt) per un braccio alto di Luperto su colpo di testa di Gatti, il secondo per una maldestra entrata di Douglas Luiz ai danni di Piccoli che aveva spostato il pallone (41’ st). Anche a velocità normale il secondo era molto evidente.

Gli altri errori

Nella giornata no dell'arbitro manca anche il giallo a Gatti (4’ pt) per un pestone ai danni di Augello. Quello su Cambiaso (39’ st) gli viene suggerito dall’assistente Di Iorio. Giusto lasciar correre sul reclamo di Koopmeiners (29’ pt) perché il tocco di Obert non è punibile.

Var: Paterna 6,5

Deve rimediare alle sviste altrui.