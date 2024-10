Monza-Roma, la moviola: La Penna dice no su Baldanzi, il Var non lo soccorre

Monza-Roma

La Penna: 5

In calando la prestazione di La Penna, sorpreso a tre minuti dal termine in un finale equilibrato e quindi ancor più delicato. Alla Roma nello specifico manca un rigore (42’ st) quando Kyriakopoulos e Baldanzi si contendono il pallone, entrambi guardano la sfera, ma il greco con il piede destro schiaccia il piede sinistro del romanista, per poi contrastarlo in caduta anche con la gamba mancina. A La Penna non vengono in soccorso nemmeno dalla sala Var, dalla vicina Lissone, e il danno è presto fatto.