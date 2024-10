Arbitri e Var, che confusione sullo step on foot: tutti gli episodi più contestati

CAN che abbaia forse non morde, eppure crea confusione. Un caos che la Commissione Arbitri Nazionale (CAN per gli esperti) alimenta, anziché chiarire, con scelte talvolta incomprensibili per i tifosi. Inutile girarci attorno: situazioni simili vengono spesso giudicate diversamente. Nel caso del pestone, sarebbe anche tutto abbastanza facile in linea teorica: è fallo e non c’entra la volontarietà (concetto astratto e superato), quindi se il contatto si verifica in area bisognerebbe fischiare il rigore. Nei casi che qui riportiamo, tre emblematici della passata stagione e altri cinque di quella attuale, emergono però le famose letture differenti. Qualcuno sostiene addirittura che gli arbitri italiani, ultimamente, siano influenzati dalla considerazione che in Europa si sono fatti del nostro campionato: in Serie A si danno troppi rigori, ora 32 in 70 partite. Sarà per questo che a Monza hanno ignorato il pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi? Chissà. Di sicuro in Spagna il metro è differente (28 penalty in 90 gare) così come in Premier (12 in 70) e, in generale, anche nelle tre coppe europee (33 in 90).