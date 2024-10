Theo Hernandez e Conceição squalificati: la decisione del Giudice Sportivo

Con il consueto comunicato ufficiale dopo la giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha annunciato le decisioni sulle squalifiche di Theo Hernandez e Francisco Conceição . Il primo è stato espulso dopo il triplice fischio di Fiorentina- Milan per proteste nei confronti dell'arbitro, il secondo ha lasciato il campo prima del tempo contro il Cagliari all'Allianz Stadium per una simulazione che ha portato al doppio giallo.

Giudice Sportivo, la decisione sulle squalifiche di Theo e Conceicao

Per quanto riguarda il capitano rossonero, sono arrivate due giornate di squalifica (out contro Udinese e Bologna) per "avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara". Solo una giornata invece per il portoghese, che salterà il match con la Lazio.