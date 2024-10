Napoli, auto rubata a Politano: cosa è successo

Altra disavventura per un calciatore del Napoli . Matteo Politano , esterno del club azzurro, ha infatti subito il furto della sua auto . L'evento è accaduto nella nottata di ieri, 9 ottobre, e per il quale il calciatore sembrerebbe aver già sporto denuncia.

Politano, auto rubata pochi giorni dopo la denuncia di Juan Jesus

Il furto dell'auto subito da Matteo Politano segue di pochi giorni la denuncia social di Juan Jesus. Il suo compagno di squadra, dopo che dei ladri avevano tentato di rubargli la macchina, aveva pubblicato su Instagram una storia scrivendo: "Non mi sentirò mai più al sicuro". In totale, i casi di furto tentato in stagione ai calciatori azzurri salgono a tre, considerando quello subito da David Neres lo scorso 31 agosto, quando al giocatore brasiliano venne puntata una pistola in faccia.