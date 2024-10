Inchiesta ultras, slitta la testimonianza di Calabria

Davide Calabria, capitano del Milan, sarà chiamato a testimoniare nei prossimi giorni, e non oggi come era stato inizialmente previsto. Il suo coinvolgimento rientra nell’inchiesta milanese sugli ultras di San Siro. Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, Calabria avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras del Milan ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese nel febbraio 2023. A differenza del calciatore del Milan, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha testimoniato ieri, ecco la sua versione dei fatti.