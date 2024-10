Caso ultras, il mattone messo da Spalletti

Chi non si mette la maschera, chi non si nasconde la verità, chi chiama le cose con il loro nome, questo chi sa bene che là in curva va in un certo modo da troppi anni. Ma se sono troppi, la prima ragione sta nella rassegnazione dell’intero sistema, che questa porcheria l’ha considerata normalità. Adesso che scorre il sangue ‘ndranghetista, finalmente un magistrato e qualche agente hanno deciso di metterci mano, puntualmente fomentati dal coro ipocrita degli indignati, gli ex rassegnati e sottomessi oggi in prima fila a berciare era ora, basta con questo schifo, tutti in galera. Ma è proprio in questo momento di moralismo isterico e peloso che bisogna partire dall’origine: dal brodo primordiale in cui ha sguazzato l’ultrà sanguinario e capocosca, sempre più gonfio di sé stesso, sempre più sfacciato grazie al silenzio, all’accettazione, alla nostra idea codarda e opportunista di normalità. Non era normale niente. Non è mai normale che dei tagliagole prendano in mano gli stadi e li gestiscano come una piazza di spaccio, come una via del pizzo, come un locale del riciclaggio. Non è normale e dunque non può essere normale che tutti, nelle società e nelle squadre, cadano adesso dal pero. Magari, roba da piegarsi in due dal ridere, simulando pure la parte delle vittime.