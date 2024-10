Serie A, i maratoneti del campionato: chi c’è in testa

NAPOLI - "Sono un po’ stanchino" disse Forrest Gump . Una frase che per ora Scott McTominay non ha mai pronunciato e forse mai lo farà nonostante corra come il celebre personaggio cinematografico interpretato da Tom Hanks. Instancabile, Scotty, come lo chiama il suo amico e compagno di squadra Billy Gilmour. Corre e non fa una piega, ha riserve d’ossigeno infinite e ora che i chilometri percorsi vengono registrati, se ne stanno accorgendo tutti delle capacità atletiche, oltre che tecniche, del centrocampista arrivato in estate dal Manchester United per 30 milioni di euro . Era prevedibile, del resto, guardando le sue prime partite, soprattutto le tre da titolare che finora McTominay ha messo a referto. Un tuttocampista, capace di navigare il campo a più velocità, in lungo e in largo, tanto che ad oggi, dopo 7 giornate di campionato, è primo per la media dei chilometri percorsi in Serie A: 12,815 km con la Juventus, alla sua prima da titolare, 12,353 contro il Monza e 12,4 nell’ultima prima della sosta contro il Como per una media di 11,911 a partita. Alle sue spalle, sul podio di quelli che corrono di più, ci sono Remo Freuler del Bologna (11,742) e a Robin Gosens della Fiorentina (11,730).

McRobot

Fa tutto, McT, ragazzo solare e dal sorriso coinvolgente. Sa fare le due fasi con intensità, ritmo, aggressività, sa fare pure gol. Soprattutto lampo. Il primo, appena entrato in campo, in Coppa Italia contro il Palermo. Il secondo, ma primo in campionato, dopo 25 secondi della vittoria sul Como. Non parlerà ancora italiano, ma l’inserimento a livello tecnico è stato rapido, anzi fulmineo, praticamente perfetto. Scotty è un robot da Premier che ha dettato ad Antonio Conte il cambio di sistema. Il suo arrivo ha fatto sì che l’allenatore aggiungesse un centrocampista in più, ben sapendo che l’ex United avrebbe garantito copertura, ma anche tanto apporto alla fase offensiva. Insomma, McTominay è diventato la chiave tattica e atletica del Napoli di Conte, squadra che se non ha la palla, corre. Se ce l’ha, corre comunque. Nella top 20 della media chilometri percorsi, del resto, ci sono altri tre azzurri. Anguissa è 13° (11,243 km), Di Lorenzo è 14° (11,142) e Lobotka è 20° (11,024).

Scottish pizza

Altri chilometri, chissà quanti, McTominay li percorrerà oggi in Nations League, dove la sua Scozia affronterà alla 18.30 a Zagabria la Croazia. Scotty e Billy dall’azzurro al Blue della nazionale di Steve Clark. Aveva segnato due gol nelle ultime due partite contro Polonia e Portogallo, ma punti non ne erano arrivati. A Glasgow, intanto, il proprietario del ristorante Bellavista, Mimmo Rossi, è stato ispirato proprio dal trasferimento in Italia dei due giocatori per creare una pizza che porta il loro nome. Gli ingredienti sono un mix di prodotti italiani e scozzesi per venire incontro ai gusti locali: oltre alla base di pomodoro, condita con mozzarella di bufala, ci sono polpette di haggis, polpette italiane, salsa al whisky e salsa al mascarpone. Molto scottish, così come Rossi, che festeggiò il 3° scudetto del Napoli indossando il tipico kilt. Contaminazioni che a distanza di due anni si sono invertite. Ora c’è uno scozzese, anzi due, ad indossare la maglia azzurra.