La Serie A in campo per Save the Children

La Lega Serie A torna in campo per Save the Children. In questa giornata di Campionato il mondo del calcio scende in campo per la campagna sull’emergenza fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. Nel mondo, più di 17.6 milioni di bambini sono nati in condizione di fame nel 2023, un quinto in più rispetto al 2013. Significa 33 bambini affamati ogni minuto, 1 ogni 2 secondi, secondo le stime di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Il 95% di queste nascite sono in Africa e Asia.

In occasione dell’8ª giornata di Campionato, in programma da sabato 19 a lunedì 21 ottobre, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame – Dona ora al 45533” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

"Tutti noi possiamo dare il nostro contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini. Basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45533 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può andare sul sito di Save the Children Italia e donare anche una piccolissima cifra".

L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, dagli allenatori della Serie A Enilive che ancora una volta sono schierati in prima fila per lanciare l’appello a donare: Baroni, Conte, D’Aversa, Di Francesco, Fabregas, Fonseca, Gasperini, Gilardino, Gotti, Inzaghi, Motta, Nesta, Nicola, Pecchia, Runjaic, Vanoli.