Milan-Udinese ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: 1 Sportiello, 96 Torriani, 23 Tomori, 28 Thiaw, 20 Jimenez, 80 Musah, 18 Zeroli, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 90 Abraham, 30 Liberali.

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Calabria. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: -.

La probabile formazione di Runjaic

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 16 Palma, 4 Abankwah, 95 Touré, 23 Ebosse, 79 Pejicic, 33 Zemura, 8 Lovric, 77 Modesto, 22 Brenner, 21 Bravo, 9 Davis.

Indisponibili: Kristensen, Atta, Thauvin, Sanchez, Pizarro. Squalificati: -. Diffidati: -.

Milan-Udinese, la cronaca

Dopo lo sfogo in conferenza stampa, Paulo Fonseca dovrebbe attuare vari cambi di formazione nel suo Milan: dovrebbero sedersi in panchina Abraham e Tomori, oltre anche a Leao, con Okafor così che sembra proiettato a partire dal primo minuto. Il Milan vuole mettersi alle spalle quanto accaduto a Firenze e riprendere il proprio cammino. Per farlo, il primo avversario sarà l'Udinese di Runjaic, che al momento in classifica ha due punti in più proprio dei rossoneri (13 a 11), ma per la sfida di San Siro non avrà a disposizione Thauvin, infortunato.