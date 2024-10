Genoa-Bologna ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo aver incassato la fiducia del presidente Zangrillo, Alberto Gilardino è chiamato a ribaltare la situazione in casa Genoa . Il 5-1 di Bergamo ha rappresentato il punto più basso della gestione "Gila", ma la sosta è servita per lavorare e ritrovare serenità. Di fronte, un Bologna che non sa più vincere, con Vincenzo Italiano che deve trovare alternative funzionali tra Serie A e Champions League.

Genoa-Bologna, l'orario

Genoa-Bologna andrà in scena oggi, sabato 19 ottobre, alle ore 15 allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Bologna in diretta tv

Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation e XBox.

Dove vedere Genoa-Bologna in streaming

Genoa-Bologna sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Leali; Matturro, Vogliacco, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Pinamonti, Ankeye. All. A. Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Accornero, Masini, Honest, Badelj, Marcandalli, Melegoni, Ekhator, Frendrup, Norton-Cuffy, Sabelli, Pereiro.

Squalificati -. Indisponibili: Bani, De Winter, Gollini, Ekuban, Malinovskyi, Messias, Vitinha. Diffidati: De Winter.

La probabile formazione di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Karlsson. All. V. Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Posch, Lucumi, Miranda, Pobega, Urbanski, Dallinga, Dominguez, Odgaard.

Squalificati -. Indisponibili: Erlic, Ferguson, Aebischer, El Azzouzi, Ndoye, Iling-Junior, Cambiaghi. Diffidati -.

Genoa-Bologna, la cronaca

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, il Bologna di Vincenzo Italiano va a far visita al Genoa di Alberto Gilardino, in occasione dell'ottavo turno di campionato. Due squadre che hanno bisogno di punti per riscattare un avvio non all'altezza delle aspettative: il Grifone non può più sbagliare, nonostante i tanti infortuni che hanno ridotto all'osso il parco attaccanti, mentre gli emiliani devono gestire al meglio le energie psico-fisiche tra Serie A e Champions, per non perdere ulteriore terreno dalla colonna sinistra della classifica. Sponda felsinea, non mancano le assenze, con Iling-Junior e Ndoye che non saranno rischiati in vista dei prossimi impegni. Riflettori puntati su Riccardo Orsolini, fuori dal giro dell'Italia di Spalletti per motivi di natura tattica, ma giocatore importante per il Bologna e per il nostro movimento.