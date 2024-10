Bonny di tacco, Nico Paz show: è parità tra Como e Parma

Colpo di tacco vincente di Bonny, traversa di Bernabè, pari di Nico Paz

Emozioni senza soluzione di continuità nel primo tempo. Cutrone si è reso immediatamente pericoloso (tiro respinto da Suzuki), ma il gol non sarebbe stato convalidato per una posizione di fuorigioco. Al 9' Nico Paz ha apparecchiato per Strefezza, che ha calciato al volo: palla alta di pochissimo! Quattro minuti più tardi palo del Parma colpito da Almqvist con un tiro di sinistro di prima intenzione prima di un fischio per un controllo irregolare di Bonny. Lo stesso Bonny che al 20' ha portato in vantaggio il Parma: contropiede spinto da Almqvist, cross basso di Hernani, colpo di tacco fantastico e Audero battuto. La reazione del como è stata affidata a un colpo di testa di Cutrone, poi il Parma ha centrato la traversa al 42' con una parabaola quasi perfetta di Bernabè. Gol sfiorato, gol subito: al 45' il primo gol in Serie A di Nico Paz (scatanato). Assit di Fadera, glaciale il trequartista argentino, nessuno scampo per Suzuki.

Palo di Mihaila

Al 61' altro palo del Parma, centrato da Mihaila con un destro potente dal limite dell'area. Un sussulto prima di una seconda frazione di gioco meno vivace rispetto alla prima, complice il grande dispendio di energie. La girandola delle sostiuzioni ha spezzato il ritmo. Al triplice fischio di Fabbi né vincitori né vinti. Nel finale i subentrati Charpentier e Mazzitelli hanno sfiorato il colpo del ko.