Basta Chukwueze: il Milan resiste in dieci e supera l'Udinese. Abraham ko

Il Milan esce da San Siro con i tre punti: battuto l'Udinese per 1-0 nonostante l'inferiorità numerica per un'ora di gioco. Decisivo il gol nel primo tempo di Chukwueze .

Il Milan resiste: annullato un gol all'Udinese al 95'

Rossoneri che iniziano il match decisamente meglio rispetto alla squadra di Runjaic. Superiorità che porta alla rete ben costruita di Chukwueze. Passa un quarto d'ora ancora di dominio del Milan, ma l'inerzia viene interrotta dal rosso diretto ai danni di Reijnders per aver negato con un fallo una chiara occasione da gol sui piedi di Lovric. Il Milan si sistema tatticamente, ma l'Udinese cresce e attacca. Occasioni per Lucca e Kabasele che però non vengono sfruttate. I friulani si scoprono e il Milan trova spazio, con Abraham che sfiora il gol del raddoppio e si infortunia anche provandoci. Episodio chiave al 95' quando viene annullato il gol di Kabasele per fuorigioco millimetrico dopo on-field review. Rossoneri che resistono fino alla fine e portano a casa tre punti preziosissimi.