Moviola Juve-Lazio, Douglas Luiz colpisce Patric: l'arbitro sbaglia, ci stava il rosso!

L'errore di valutazione sull'intervento di Romagnoli, a metà del primo tempo, nasce dallo spostamento di Sacchi che si fa prendere in contropiede, parte tardi ed è troppo lontano quando il giocatore della Lazio, cercando in extremis di togliere il pallone a Kalulu, lo atterra al limite dell'area. In soccorso dell'arbitro arriva il Var Di Paolo che correttamente lo richiama all'On Field Review. Sacchi rivede allora la sua scelta e concede un calcio di punizione ed espelle Romagnoli per aver impedito una chiara occasione da rete. Stavolta la scelta è giusta. Tanti dubbi restano sul colpo che al 38’ st Douglas Luiz assesta a Patric: l'immagine non è chiara ma l’impressione è che potesse essere rosso diretto per condotta violenta. Di sicuro era almeno ammonizione, che non è arrivata a Douglas Luiz poi ammonito per un'imprudenza al 45’ st su Castrovilli. Qualche altro errore Sacchi la commette sia a livello tecnico (nel primo tempo sorvola su un fallo di Cambiaso su Zaccagni) che disciplinare (nella ripresa non ammonisce Thuram per una trattenuta prolungata che ferma la ripartenza di Nuno Tavares), ma è attento nel giudicare gli episodi dentro l'area di rigore. Voto: 5.



NO RIGORE. Al 36’ pt si lamenta Vlahovic, ma quello con Patric è un semplice scontro di gioco. Anche nella ripresa, al 12’, il tocco di braccio di Gila non è punibile.

Var: Di Paolo 6.