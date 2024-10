Pagelle Juve-Lazio: Kalulu una furia, Gila esce male e infila Provedel

Thiago Motta (all.) 6

A caccia disperata del gol in 11 per 70 minuti, poi regalato. Juve senza spadone, con lo stellone. Lo spirito ha fatto aggio su tutto.

Di Gregorio 6

Da tortura il giro palla febbrile nel primo tempo. Ha aspettato tiri mai arrivati.

Savona 6

Trasudando coraggio. Guardia alta su Zaccagni e Tavares non ha mai sfondato grazie al soccorso di Cambiaso. Harakiri a inizio ripresa, palla persa e contropiede, poi il giallo e la sostituzione.

Weah (9’ st) 6,5

Suo il cross per Douglas Luiz, suo quel pallone ballerino davanti a Provedel. Tutti suoi i cross.

Gatti 7

Piombato su Castellanos per stritolarlo, ha sprigionato forza. Un raid aereo.

Danilo (27’ st) 6

Generosità nel finale da pionieri.

Kalulu 7,5

Una furia a comando e non. S’è autopilotato all’assalto nell’azione del rosso a Romagnoli. Falcata imperiale. Che maestria nei rammendi.

Cabal 7

Ciclonico. Era alto e accentrato quando ha aperto col compasso per Vlahovic nell’azione del rosso. Sua la parabola che fa impappinare Gila.

Locatelli 5,5

Modici ricami, anche quando il disturbatore Dia è uscito. Sempre sui suoi passi.

Fagioli (9’ st) 6,5

Regia ritmica e tanto nerbo subentrando. Un bolide da fuori.

Cambiaso 6,5

Notte da capitano, da vivere strenuamente contro Tavares. Gli ha imposto lo stop e l’ha pure ubriacato. Ha chiuso da terzino.

K. Thuram 6

Brucia Gila alla prima avanzata. Molto s’è agitato per scovare varchi e uscire dalle bolge. Belle alcune girandole, ma fumose.

Adzic (27’ st) 6

Esordio a 18 anni, col coraggio di sparare da lontano.

Douglas Luiz 5

Disegna il triangolo che porta Kalulu a campo aperto, movimenti arguti, senza sviluppi. Di testa un gol cotto e... mangiato. Un colpo rifilato a Patric, basta raptus.

Yildiz 6

Solo smanioso. E’ stato preso ai fianchi, senza morso fatale.

Vlahovic 6,5

La girata di prima per lanciare Kalulu in porta è musicale. La punizione sparata fuori di devastante potenza. Traversa abbattuta, gol strozzato in gola.