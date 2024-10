Napoli, Kvaratskhelia e la nuova esultanza: mani davanti agli occhi dopo il gol

Una corsa verso la bandierina, per poi coprirsi gli occhi con entrambe le mani. Nuova esultanza, l'ennesima, per Khvicha Kvaratskhelia, che ha deciso di celebrare così dopo il gol segnato al 63esimo minuto, su calcio di rigore, che ha deciso il la partita del Napoli contro l'Empoli. Il motivo? Attualmente un mistero, in attesa che lo stesso calciatore decida di svelarlo.