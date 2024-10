Atalanta cinica: battuto anche il Venezia. Retegui gol non si ferma più

Tutto facile per l’Atalanta. La squadra di Gasperini vince e convince nella trasferta contro il Venezia di Di Francesco, una matricola in Serie A. La differenza di valori si è vista fin dall'inizio e di fatto la partita non è stata mai in discussione. La Dea ha chiuso la pratica in Laguna con il punteggio di 2-0: in generale si è vista una squadra cinica, capace di colpire dopo appena 7’ con Pasalic (tiro potente ravvicinato dopo un rimpallo) e con Retegui, bravo a raddoppiare al pronti via del secondo tempo in modalità cucchiaio, approfittando di un errore di Candela. Insomma, un colpo di classe. L’attaccante dell’Italia di Spalletti, dunque, ha segnato finora 8 gol in 8 partite diventando il capocannoniere in solitaria del campionato.