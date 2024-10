Rocchi sul fallo di Douglas Luiz in Juve-Lazio: "Se lo avesse espulso non mi sarei scandalizzato"

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, commenta durante Open Var, il contatto in area di rigore della Lazio tra Douglas Luiz e Patric, che ha portato alle proteste della dirigenza biancoceleste. "Sicuramente non è un contatto fortuito (come era stato detto in prima analisi, dal Var Di Paolo ndr.) e a noi non piacciono certi comportamenti. Se fosse stato espulso in campo, nessuno avrebbe detto niente. Un episodio simile si era verificato durante Empoli-Juve. Io capisco la difficoltà del Var, che come priorità vede l'intensità del colpo. Posso capirlo, ma questo tipo di atteggiamento non ci piacciono. Capisco il comportamento del Var, ma questi comportamenti non centrano nulla con l'aspetto sportivo. C'è un gesto che è più una mezza spinta, rispetto che un colpo secco, ma questo gesto non ci piace".