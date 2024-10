Dimarco su Juric: "Con me è stato di parola. Nel calcio non è semplice"

Avversari in Roma-Inter, ma tra Dimarco e Juric c'è un legame che va oltre al campo. I due hanno lavorato insieme nella stagione 2020-2021: il croato in panchina, l'interista sulla fascia destra di quel Verona che sorprese la Serie A con il suo modo di giocare. Dimarco ha raccontato del loro rapporto.

Dimarco, le parole su Juric

Queste le sue parole a Passa dal BSMT: "Il mister mi ha dato la possibilità di esprimere le mie possibilità. Il direttore era chiaro dall'inizio diversamente dagli altri in passat. Lui è stato di parola e non è semplice nel calcio. Infatti quando vedo Juric e D'Amico li saluto sempre con affetto. A Verona sono andato per scelta personale, la gente mi chiedeva il perché, ma io non mi sono fatto consigliare da nessuno. Ho sempre ragionato con la mia testa. Molti pensavano che a Verona mi sarei perso ancora, mentre io ero convinto che con quel modo di giocare lì avrei potuto svoltare, e col tempo ho avuto ragione. A Verona sono stato davvero bene, è una città che mi ha dato tanto. Mi dispiace solo aver giocato con lo stadio vuoto per via del Covid”.

"In Svizzera mi hanno fatto fare il militare"

Dimarco ha poi parlato anche del suo periodo in Svizzera con il Sion: "Lì ho anche pensato di smettere. A gennaio eravamo ultimi o penultimi e il presidente disse che dovevamo fare una settimana di militare con le forze armate francesi per punizione. Abbiamo fatto il training sui campi, dormivamo nei sacchi a pelo. alle 6 ci svegliavamo per camminare 5/6 km e mangiavamo dentro le scatolette riscaldate col fuoco. Sparavamo anche con armi non vere. Non volevo andare, ma non mi avrebbero pagato e poi ha funzionato perché eravamo più carichi. Lo stare fuori mi ha fatto capire anche altre culture. Ho anche perso un figlio con la mia fidanzata, ma sono cose che mi hanno fatto crescere".