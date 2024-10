La Serie A contro Google per i siti di streaming illegali

La Serie A ha accusato Google di non rimuovere abbastanza velocemente i siti che trasmettono illegalmente le partite, come previsto dalla legge 93/2023. Attraverso il sistema Piracy Shield, la Lega e i titolari dei diritti (come Dazn e Sky) bloccano migliaia di siti pirata, ma Google non collabora efficacemente per eliminarli.