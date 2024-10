Quando si recupera Bologna-Milan? Spunta una data possibile

Lega Serie A alla ricerca di una possibile data utile per il recupero di Bologna-Milan , rinviata a causa del maltempo che investirà nuovamente l'Emilia-Romagna nel weekend e che finirebbe per creare problemi di viabilità e di ordine pubblico. Calendario pieno , ma spuntano alcune opzioni.

Quando si recupera Bologna-Milan: le date possibili

Il rinvio di Bologna-Milan mette in crisi il calendario della Serie A, condizionato anche dai tanti impegni nelle competizioni europee delle squadre allenata da Vincenzo Italiano e Paulo Fonseca, entrambe in corsa in Champions League. Un primo spiraglio utile potrebbe aprirsi il prossimo 18 dicembre, ma sarebbe necessario il posticipo di Verona-Milan a domenica 22. La sfida del "Bentegodi" è attualmente in programma venerdì 20 dicembre, in anticipo. Nel nuovo anno, invece, il primo slot libero è rappresentato dal 5 febbraio, all'indomani di un gennaio "full" e caratterizzato dalla disputa della Supercoppa Italiana a Riyad. Il Milan ci arriverebbe dopo il derby di ritorno con l'Inter, il Bologna dopo la sfida interna con il Como. Valutazioni in corso.