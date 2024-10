Bologna-Milan, tutte le ipotesi per giocare: perché la decisione interessa anche il Napoli

La partita di Serie A tra Bologna e Milan non ha più una data certa. Il sindaco di Bologna ha infatti annunciato il rinvio della sfida a causa del maltempo che avrebbe messo a rischio l'incolumità degli oltre 30mila tifosi che avrebbero raggiunto lo stadio per assistere alla sfida. Insieme ai sostenitori emiliani e rossoneri, anche da Napoli seguono con attenzione i possibili sviluppi della gara che, nel caso in cui dovesse essere rinviata oltre il 29 ottobre, lascerebbe la squadra di Fonseca senza Reijnders e Theo Hernandez per la partita di San Siro contro i partenopei.

I possibili scenari

In attesa di notizie ufficiali, la Lega sta studiando tutte le possibili soluzioni per far disputare la partita. Il calendario fittissimo dei prossimi mesi tra il turno infrasettimanale, le sosta per le nazionali, le coppe europee e la Coppa Italia farebbe infatti slittare la sfida di oltre un mese. Una situazione complessa che non ha ancora portato la Lega a annunciare ufficialmente il rinvio della partita, nella speranza di poter fare in modo che quest'ultima si possa disputare a porte chiuse o in campo neutro. Da questa decisione dipende anche la disponibilità di Theo Hernandez e Reijnders che, calendario alla mano, avrebbero dovuto saltare la sfida del Dall'Ara per squalifica. In caso di rinvio oltre il 29 ottobre, data di Milan-Napoli, il terzino e il centrocampista salterebbero infatti la partita contro la formazione di Antonio Conte in programma per la decima giornata di Serie A.