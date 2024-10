Bologna-Milan, giocare lo stesso sarebbe l'ultimo sfregio

Vogliono farla giocare a porte chiuse o in un’altra città (non so chi ha proposto Como, e perché no, allora, Milanello o lo stadio di Varese?). Sarebbe l’ennesimo sfregio e l’ultimo affronto per Bologna. C’è gente che, proprio attorno allo stadio Dall’Ara, ha perso grande parte della propria esistenza. Auto, piccoli risparmi, attività andate per aria, abitazioni. Ci sono donne e uomini che lottano contro il fango da sabato notte per rimettere in piedi la parte Ovest della città. C’è Simone Farinelli, travolto e ucciso dalla melma e dall’acqua a Pianoro, mentre andava a trovare la mamma. C’è il pasticciere del cuore, Federico Asta, amante di Bologna e dello sport bolognese, proprio mentre aveva dato ordine di distribuire i prodotti della propria attività ai volontari che lottavano contro il fango, proprio su quel fango, in moto, lunedì mattina, è scivolato ed è morto. Il tentativo di far giocare ugualmente una partita come Bologna-Milan, mentre le scuole si fermano, le aziende fanno lavorare in remoto, le attività sportive chiudono, mentre il basket e la boxe nei due appuntamenti importantissimi di oggi e domenica si trasferiscono o si annullano, mentre il cuore di Bologna si serra nel dolore, è comprensibile solo nella logica dei grandi poteri.