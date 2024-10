Torino-Como ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Vojvoda, Masina, Bianay Balcot, Dembélé, Tameze, Vlasic, Gineitis, Ciammaglichella, Karamoh, Nije, Gabellini.

La probabile formazione di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, A. Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Reina, Sala, Iovine, Fellipe Jack, Baselli, Braunoder, De Cunha, Mazzitelli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Verdi.

Torino-Como, la cronaca

Il Torino ospita il Como nella nona giornata di Serie A: la squadra di Vanoli non vince da tre partite consecutive in campionato, quattro se si conta anche la Coppa Italia. Anche il Como deve tornare a fare tre punti in Serie A visto che ha perso in trasferta contro il Napoli e pareggiato in casa contro il Parma negli ultimi due turni.