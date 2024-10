Bologna-Milan diretta, quando e dove si gioca: tutte le ipotesi LIVE

Bologna-Milan , tutto da decidere: riunione d'urgenza della Lega con ipotesi rinvio o porte chiuse. Difficilmente a Bologna, possibili Empoli o Como. Leggi le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara valida per la nona giornata di Serie A rinviata per allerta meteo. Segui la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:41

Bologna-Milan ultime news, i rossoneri sperano di giocare

Cinquanta le persone dello staff del Milan pronte a partire. I rossoneri sperano ancora di giocare domani

14:40

Il Milan si sposta a casa Milan in attesa di notizie

Il Milan ha terminato l'allenamento, i giocatori ora si spostano a casa Milan in attesa di notizie. La partenza è prevista dopo le 17 dalla stazione centrale, ma ad ora non ci sono notizie

14:32

A Bologna scuole chiuse

Vista la situazione va ricordato che a Bologna sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Qualcuno sui social, vista la situazione, ha postato un video registrato nei dintorni del Dall'Ara per far capire quanto la situazione sia seria

14:28

Bologna e Milan a dicembre in Coppa Italia

Bologna e Milan, tra l'altro, sono impegnate in Coppa Italia lo stesso giorno: il 3 dicembre alle 18.30 c'è Bologna-Monza, subito dopo è in programma alle 21 Milan-Sassuolo. Entrambe le sfide sono valide per gli ottavi di finale

14:25

Bologna-Milan, possibile il rinvio a febbraio

Potrebbe esserci una finestra a febbraio, prima di aprile, per recuperare Bologna-Milan ma molto dipenderà anche dall'eventuale cammino delle due squadre nelle coppe

14:18

+++ Terminata la riunione d'urgenza in Lega, nessuna decisione +++

È iniziata da poco l'assemblea della Lega Serie A, convocata nella sede di via Rosellini a Milano in particolare sui temi federali in vista del consiglio Figc di lunedì, in cui si discuterà della riforma dello statuto. Resta così in standby la decisione sul possibile rinvio della sfida di domani tra Bologna e Milan, annullata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore per il maltempo: sono infatti emerse le possibilità di disputare la gara in campo neutro a Como o Empoli, ma non è stato ancora trovato un accordo dopo il CdA d'urgenza convocato in Lega in tarda mattinata. Le difficoltà di superare l'impasse ha fatto così riprendere quota all'ipotesi di rinvio della gara a data da destinarsi

14:17

Bologna-Milan, allenatori in attesa

Annullate le conferenze degli allenatori, ovviamente, ma anche loro sono in attesa di notizie dovendo, forse, giocare domani

14:11

Bologna-Milan ultime news, la situazione attuale

Stando a quanto filtra il Bologna sarebbe favorevole all'ipotesi rinvio a data da destinarsi mentre il Milan, che ha un calendario più fitto rispetto agli emiliani, vorrebbe giocare domani in campo neutro

14:04

Bologna-Milan, le parole di Scaroni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine dell'assemblea di Lega ha confermato la linea: "Non mi sono occupato del tema, ma penso che o si gioca a porte chiuse o si gioca da un'altra parte. Ieri sera abbiamo avuto notizia dell'ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale possa essere la soluzione. L'ipotesi che non si giochi francamente...".

14:02

Bologna-Milan, tifosi spaccati sui social

Sui social, intanto, tifosi spaccati su Bologna-Milan: tutti sono d'accordo che la priorità è l'ordine pubblico a Bologna, ovviamente, e la situazione della città, ma ci si divide su campo neutro e rinvio. "Giocare ad aprile - il pensiero di molti - significa falsare il campionato"

14:00

Bologna-Milan, rinvio ipotesi sempre più probabile

Al momento l'ipotesi rinvio è la più probabile perché non si riesce a trovare una soluzione su dove giocare domani

13:58

Bologna-Milan, perché la decisione deve essere presa in poco tempo

Visto che la partita si dovrebbe giocare domani è una corsa contro il tempo: serve un luogo subito altrimenti non ci sarebbero i tempi per organizzare la trasferta del Milan e il rinvio sarebbe, come ora, ipotesi più probabile

13:55

Bologna maltempo, estesa l'allerta in Emilia Romagna

Estesa l'allerta arancione in Emilia-Romagna per il maltempo. Nuova attenzione anche per il livello dei fiumi

13:53

Bologna-Milan, sindaco e prefetto dicono no al Dall'Ara

Stando a quanto filtra, sindaco e prefetto di Bologna hanno confermato il no al Dall'Ara, anche a porte chiuse

13:48

Bologna-Milan, quale sarebbe la prima data utile

Considerando le coppe, il fitto calendario e anche l'impegno del Milan nella supercoppa italiana in Arabia, la partita si potrebbe recuperare a primavera inoltrata, c'è chi parla anche di aprile

13:44

Bologna-Milan, giocare sarebbe l'ultimo sfregio

13:42

Bologna-Milan, perché il campo neutro a porte chiuse

L'eventuale campo neutro, che sia a Empoli o Bologna, sarebbe a porte chiuse perché i tempi sono troppo ristretti per la messa in vendita dei biglietti e il conseguente piano sicurezza

13:41

Bologna-Milan, le parole di Fenucci

"Parliamo con la Lega e poi vediamo". Lo ha detto l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, entrando oggi a Milano all'assemblea della Lega Serie A e rispondendo a una domanda sulla situazione legata al possibile rinvio della gara con il Milan in programma domani. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, aveva firmato un'ordinanza per lo stop alla partita di domani causa allerta meteo, ma la Lega di Serie A non ha disposto alcun rinvio.

13:39

Il problema del Var

Per quanto riguarda lo stadio dove, eventualmente, giocare c'è un problema non da poco: serve un impianto che abbia il Var. Modena, ad esempio, è fuori gioco per questo

13:38

Bologna-Milan, possibile rinvio

Molto concreta anche l'ipotesi del rinvio per quanto, con le squadre impegnate in Champions, non è semplice trovare date disponibili

13:35

Bologna-Milan, le ultime news

Bologna