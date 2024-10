Napoli-Lecce ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Gotti

LECCE (4-3-3): Falcone; Jean, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Pierret, Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Krstovic, Banda. All. L. Gotti.

A disposizione: Fruchti, Samooja, Borbei, Pelmard, Kaba, McJannet, Rafia, Oudin, Rebic, Pierotti, Sansone.

Squalificati: Gallo. Indisponibili: Guilbert, Berisha, Burnete, Marchwinski, Hasa, Bonifazi. Diffidati -.

Napoli-Lecce, la cronaca

Partita "trappola" per il Napoli di Antonio Conte, strafavorito alla vigilia di questo match. Partenopei reduci dalla trasferta di Empoli e da una vittoria di misura che ha consentito a Lukaku e compagni di tenere a debita distanza Inter e Juventus, pur senza brillare. Sarà necessario un approccio diverso contro il Lecce di Luca Gotti, tramortito dal ko interno con la Fiorentina e pronto ad una gara prettamente difensiva, per non rischiare ulteriori imbarcate. Al "Maradona", riflettori puntati su Khvicha Kvaratskhelia, anche qualora dovesse partire dalla panchina. La trattativa per il prolungamento del contratto del georgiano ha rappresentato uno dei main topic della settimana: Conte segue l'affare da spettatore interessato, mentre il presidente De Laurentiis continua a lavorare al fine di trovare un accordo ragionevole con l'entourage del ragazzo. L'offerta c'è, si attende una risposta definitiva. Nella speranza, sponda azzurra, che le voci non condizionino le prestazioni del classe 2001.