Parma-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Chichizola, Corvi, Di Chiara, Leoni, Valenti, Camara, Estevez, Hainaut, Keita, Almqvist, Benedyczak, Charpentier, Haj Mohamed, Mihaila.

Indisponibili: Circati, Kowalski, Osorio. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di D'Aversa

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. R. D'Aversa.

A disposizione: Brancolini, Seghetti, Cacace, Marianucci, De Sciglio, Sambia, Maleh, Haas, Henderson, Ekong, Pellegri.

Indisponibili: Ebuehi, Perisan, Sazonov, Belardinelli, Zurkowski, Esposito. Squalificati -. Diffidati -.

Parma-Empoli, la cronaca

Dopo la buona prestazione di Como, contro la squadra allenata da Cesc Fabregas, il Parma di Fabio Pecchia deve necessariamente tornare alla vittoria per consolidare le proprie certezze e ritrovare fiducia. In tal senso, importante il segnale lanciato dalla proprietà e dal presidente Krause, che ha deciso di prolungare il contratto dell'allenatore ducale fino al 2027, nonostante gli alti e bassi che hanno caratterizzato l'avvio di campionato. Di fronte, un Empoli che ha perso le ultime due partite, ma senza sfigurare con Lazio e Napoli. Precedentemente, lo scialbo pareggio con la Fiorentina di Palladino, che ha confermato la solidità del pacchetto arretrato azzurro ed evidenziato alcuni problemi in fase realizzativa. Riflettori puntati sul talento di Fazzini e sull'imprevedibilità di Solbakken, che accompagneranno la fisicità dell'ex Milan Colombo. Vincere per capire a cosa puntare davvero.