Fiorentina-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Terracciano, Kayode, Parisi, Biraghi, M.Quarta, Moreno, Richardson, ikone, Sottil, Kouame, Martinelli.

Indisponibili: Gudmundsson, Mandragora, Pongracic. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Juric

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Juric.

A disposizione: Marin, Ryan, Hummels, Hermoso, Dahl, Sangaré, Abdulhamid, Pisilli, Le Fee, Paredes, Baldanzi, Soulé, Shomurodov.

Indisponibili: El Shaarawy, Saelemaekers. Squalificati -. Diffidati -.

Fiorentina-Roma, la cronaca

Sia Fiorentina che Roma giovedì hanno ottenuto una vittoria in Europa. In Conference League la Fiorentina ha battuto in Svizzera il San Gallo (4-2), mentre grazie a un gol di Dovbyk i giallorossi hanno ottenuto il successo in Europa League contro la Dinamo Kiev. In campionato, gli uomini di Juric vogliono rialzarsi dopo la sconfitta interna contro l'Inter, cercando la prima vittoria in trasferta di questa stagione. In difesa si prospetta una nuova panchina per Hummels. Lato viola, invece, tre punti significherebbero l'aggancio in classifica all'Atalanta, che nell'anticipo del sabato ha segnato 6 gol al Verona. Una partita, quella del "Franchi", speciale soprattutto per Edoardo Bove, alla prima volta da avversario contro i giallorossi.