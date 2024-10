Inter-Juve diretta Serie A:le formazioni ufficiali LIVE

MILANO - A San Siro va in scena il big match della nona giornata: Inzaghi contro Thiago Motta, Lautaro e Thuram contro Vlahovic e Conceiçao, Inter-Juve è ricca di spunti e pronta a regalare spettacolo. Segui la partita in diretta.

17:16

De Vrij: "Battere la Juve vorrebbe dire tanto"

De Vrij a Sky: "Batterli vorrebbe dire tantissimo, è importante per noi e per i tifosi, faremo di tutto per fare un'ottima prestazione e vincere. Dobbiamo ancora migliorare tanto, stiamo lavorando tutti insieme e questa sera possiamo dimostrare la crescita. Avremo tanta voglia di fare una grande partita, siamo molto carichi. Dipendiamo da noi stessi, portiamo avanti il nostro gioco e i nostri concetti".

17:12

Inter-Juve è Thuram contro Vlahovic

Dusan Vlahovic (15) e Marcus Thuram (13) sono i due giocatori che hanno segnato più gol in Serie A nell’anno solare 2024. Tuttavia, il Meazza è lo stadio in cui l’attaccante della Juventus ha giocato più gare (7) senza segnare in campionato, mentre il calciatore dell’Inter è quello che ha realizzato più centri (5) in casa nel torneo in corso.

17:05

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Weah, McKennie, Conceiçao; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

San Siro (Milano)