Inter-Juve, pioggia di gol: social scatenati sull'appello di Caressa

Centinaia di Paesi connessi da ogni parte del mondo per il Derby d'Italia , Inter e Juventus non hanno disatteso le aspettative . Una pioggia di gol a San Siro e una partita a dir poco emozionante. Ed ecco che tornano in mente le parole di Fabio Caressa nella puntata dell'iconico Club della scorsa domenica su Sky Sport.

Inter-Juve, social impazziti per l'appello di Caressa

Questo aveva detto il giornalista: "Faccio un appello a Inter e Juventus per domenica.Non mi fate vedere uno 0 a 0! Non Mi fate vedere uno 0 a 0! Questa è una partita che va in tutto il mondo. Che succede se una delle due perde? Niente succede.E quindi vediamo di giocarcela. E dai!". Parole che sono state riprese subito sui social dopo le tante reti della sfida. Tanti i commenti come questi su X: "Bastava chiedere a lui per avere una delle partite migliori degli ultimi anni"; "Cosa ha cucinato Fabione caressa"; "Non c'era bisogno di tutto questo per accontentare Caressa. Fate anche meno!".