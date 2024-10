Milan-Napoli: dove vedere in tv (e in chiaro) la partita, probabili formazioni

Riflettori accesi a San Siro per il big match della decima giornata di Serie A . Oggi, 29 ottobre, è il giorno di Milan-Napoli . I rossoneri tornano in campo dopo non aver giocato nell'ultimo fine settimana, a causa del rinvio della sfida contro il Bologna , mentre il Napoli capolista nell'ultimo turno ha battuto il Lecce .

Milan-Napoli, l'orario

Milan-Napoli andrà in scena oggi, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv

Milan-Napoi sarà trasmessa in diretta in esclusiva DAZN, ma anche in chiaro. Dazn ha annunciato che il match di Serie A Enilive tra Milan e Napoli sarà trasmesso gratuitamente sulla propria piattaforma. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Milan-Napoli in diretta gratuita DAZN anche su TIMVISION

Domani 29 ottobre, su TimVision appuntamento con il grande calcio in chiaro. Tutti gli appassionati di calcio potranno seguire anche su TimVision la diretta gratuita di DAZN del big match Milan–Napoli grazie a un canale dedicato che ritrasmetterà l’evento a partire dalle 19:45 con il pre-partita.

Il match sarà quindi disponibile su timvision.it, App TimVision per mobile e smart TV e TimVision Box senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.

Dove vedere Milan-Napoli in streaming

Milan-Napoli sarà visibile live in esclusiva streaming su DAZN, . Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.