Cagliari-Bologna ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Ciocci, Sherri, Azzi, Palomino, Wieteska, Deiola, Marin, Viola, Felici, Lapadula, Luvumbo, Pavoletti.

Squalificati: Makoumbou. Indisponibili: Jankto, Kingstone. Diffidati -.

La probabile formazione di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Urbanski, Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. V. Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Ferguson, Urbanski, Pobega, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Odgaard.

Indisponibili: Erlic, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi. Squalificati -. Diffidati -.

Cagliari-Bologna, la cronaca

Messa alle spalle la sconfitta contro l'Udinese di Kosta Runjaic, il Cagliari di Davide Nicola vuole riprendere a correre dinanzi ai propri tifosi. Fattore campo non sempre rispettato in questo avvio di stagione, caratterizzato da tanti alti e bassi. Di fronte, un Bologna reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, accompagnati dal turno di riposo forzato per il rinvio della gara con il Milan di Fonseca, che ha alimentato polemiche e veleni lo scorso weekend. Formazioni appaiate in classifica a quota 9, ma con obiettivi diametralmente opposti, considerando che gli emiliani stanno disputando anche la League Phase della nuova Super Champions, pur essendo ancora a secco di gol e vittorie. Un successo restituirebbe morale e fiducia ad un gruppo che sembra averne bisogno. La miglior notizia arriva dall'infermeria: recuperato Ferguson, che ha superato l'infortunio al legamento crociato del ginocchio ed è nuovamente arruolabile.