Milan-Napoli diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

MILANO - La Serie A torna subito protagonista con un turno infrasettimanale che ha come sfida di cartello l'incontro di San Siro tra Milan e Napoli . Gli azzurri si presentano a questa partita da capolista con quattro punti di margine dall'Inter seconda in classifica, mentre i rossoneri rincorrono dall'ottava posizione con una partita da recuperare dopo il rinvio di Bologna . Segui la partita in diretta.

20:49

3' - Lukaku mura Kvara

Il Napoli batte velocemente un calcio di punizione in zona pericolosa trovando Kvara a centro area. Il georgiano calcia di prima ma il suo tiro sbatte sul compagno di reparto.

20:48

2' - Napoli in possesso

In questo primo minuto abbondante di partita è il Napoli a gestire il possesso in cerca di spazi nel muro del Milan.

20:46

1' - Fischio d'inizio

L'arbitro da il via alla sfida tra Milan e Napoli. Il primo possesso della gara sarà per il Napoli con Lukaku che la passa dietro ad Anguissa.

20:42

San Siro accoglie le due squadre

I ventidue titolari hanno fatto il loro ingresso nel rettangolo di gioco in compagnia degli arbitri. Stanno per concludersi i preparativi della sfida che precedono il fischio d'inizio.

20:40

Politano, che numeri contro il Milan

Il Milan è la vittima preferita di Matteo Politano in Serie A con 5 gol segnati contro i rossoneri, solo con il Genoa ha eguagliato questi numeri. L'ala del Napoli ha anche realizzato 5 reti in trasferta a San Siro in campionato. Considerando le ultime 10 stagioni solo Domenico Berardi con 7 e Fabio Quagliarella con 6 hanno segnato più gol giocando fuori casa in questo stadio in Serie A.

20:35

Fonseca a Dazn parla di Pulisic, Leao e dello Scudetto

"Pulisic non è stato molto bene, vediamo se potrà subentrare intanto lo portiamo in panchina. Sta meglio ma non era fiducioso. Vediamo se avremo bisogno. Il nostro obiettivo è lottare per lo Scudetto. Leao fuori? È una mia scelta preferisco iniziare con Okafor".

20:30

Manna a Dazn: "Per lo Scudetto ci sono squadre più attrezzate di noi"

"Parlare di Scudetto ora è prematuro. Nelle ultime settimane siamo stati più volte accostati al titolo. Sappiamo da dove siamo partiti, lavoriamo e restiamo concentrati su noi stessi. Ci sono squadre più attrezzate di noi al momento. Stiamo facendo il nostro percorso di crescita in questa fase non guardiamo la classifica. Abbiamo ripristinato il gruppo storico e abbiamo inserito nuovi giocatori nelle fasi finali del mercato. Abbiamo margini di miglioramento ma stiamo ottenendo già dei buoni risultati. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, questo è certo. Arriveranno anche i momenti di difficoltà e li affronteremo".

20:25

Finite le partite delle 18:30, come cambia la classifica

Si sono concluse le partite Cagliari-Bologna e Lecce-Verona. Ecco come è cambiata la classifica dopo i primi due match della 10a giornata.

20:20

Milan, le statistiche senza Theo

Theo Hernandez non parteciperà alla sfida di questa sera a causa di una squalifica. Considerando solo le ultime tre stagioni, il Milan ha vinto il 54% delle partite con il francese in campo (54 su 101), segnando 1.9 gol in media. Senza di lui i numeri dei rossonero peggiorano visibilmente, la percentuale dei successi scende infatti 29% (4 su 14), e la media realizzativa a 0.8.

20:15

Napoli e Milan, i numeri di martedì

Tra le squadre che hanno giocato più di una gara in Serie A di martedì, il Napoli è quella vanta la miglior media gol: 2.4 reti per partita con 31 reti in 13 match. Il Milan, invece, non ha segnato nelle tre partite più recenti di Serie A giocate di martedì, ma in tre delle ultime quattro ha tenuto la porta inviolata, fa eccezione lo 0-4 subito dalla Lazio il 24 gennaio 2023.

20:10

Thiaw a Dazn: "Pronto a tutto per fermare Lukaku"

"Abbiamo avuto più giorni di loro per preparare la partita, dopo il rinvio di Bologna, siamo pronti. Farò di tutto per fermare Lukaku. Rispetto a Pioli adesso difendiamo più di reparto, cerchiamo di mandare l'avversario da un lato. Mi piace lavorare con Fonseca".

20:05

Politano a Dazn: "Dimostriamo di meritare il primo posto, l'assenza di Theo è un vantaggio"

"È sempre bello giocare a San Siro. Dobbiamo dimostrare di meritarci il primo posto. Vincere ci darebbe una spinta in più per le prossime partite. Sicuramente l'assenza di Theo è un vantaggio, conosciamo le sue qualità, per loro è una perdita importante. In ogni caso giocatori che lo sostituiranno sono sempre di grandissimo livello".

20:00

Milan, serie positiva contro il Napoli

Il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A contro il Napoli, facendo registrare un pareggio e una sola sconfitta nei due match restanti. Prima di queste sfide, i rossoneri avevano ottenuto lo stesso numero di successi nei 22 precedenti di campionato contro i campani.

19:55

Conte gode: il Napoli capolista scappa in fuga

Il successo degli azzurri contro il Lecce e il pareggio tra Inter e Juve hanno permesso al Napoli di iniziare una corsa solitaria al primo posto. Dai punti forti del club ai prossimi impegni della squadra:

19:40

Panchina per Pulisic, cosa è successo

All'uscita delle formazioni ufficiali ha sorpreso l'assenza dell'americano Christian Pulisic dall'undici titolare. Il numero 11 rossonero sarà presente in panchina ma, secondo quanto trapelato Fonseca ha preferito farlo partire fuori a causa di una gastroenterite. Fuori anche Tomori e Leao per scelta tecnica oltre agli squalificati Reijnders ed Hernandez.

19:37

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

19:35

Iniziano i secondi tempi della partite del pomeriggio: calendario e risultati

Il turno infrasettimanale di Serie A è ripartito alle 18:30 da Cagliari-Bologna e Lecce-Verona, al via i secondi tempi delle due sfide. Segui i match in tempo reale e scopri i prossimi appuntamenti di Serie A.

19:25

Napoli, Lukaku e Conte devastanti contro il Milan: i numeri

L'accoppiata composta dal bomber belga e dal tecnico pugliese ha fatto girare la testa ai rossoneri ai tempi dell'Inter. Tutti i numeri di Lukaku e Conte contro il Milan.

19:10

Il Milan perde Gabbia, niente Napoli

Il difensore centrale rossonero non sarà nemmeno in panchina per la sfida di San Siro contro il Napoli.

18:55

Napoli, la rinascita di Di Lorenzo: cosa è successo dall'estate a oggi

Il capitano azzurro è stato uno dei nomi più discussi dell'estate, passando da essere un possibile partente a diventare un punto fermo della formazione di Antonio Conte. Scopri come.

18:45

La classifica di Serie A

La Serie A torna di martedì con tre scontri diretti molto sentiti per la classifica. Rivedi gli attuali piazzamenti aggiornati in tempo reale.

18:40

Inizia la 10a giornata di Serie A, il calendario

La Serie A riparte subito con un turno infrasettimanale valido per la 10a giornata di campionato. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Bologna e Lecce-Verona. Segui i match in tempo reale e scopri i prossimi appuntamenti di Serie A.

18:30

Milan, Fonesca: "Noi penalizzati dal rinvio"

Il rinvio della sfida tra Bologna e Milan si è portato dietro diverse lamentele a cui si è accodato anche il tecnico rossonero.

18:15

Milan-Napoli, come seguire la partita in tv (e in chiaro)

Milan e Napoli si sfidano a San Siro alle 20:45 di oggi, martedì 29 ottobre, creando un precedente importantissimo nella storia delle trasmissioni di Serie A.

18:00

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Fonseca potrebbe rinunciare nuovamente a Leao mentre Conte rilancia Kvara dopo un turno di riposo.