Empoli-Inter ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Seghetti, Brancolini, Marianucci, Sambia, Cacace, Viti, Anjorin, Grassi, Haas, Zurkowski, Ekong, Pellegri.

Indisponibili: Belardinelli, Ebuehi, Esposito, Perisan, Sazonov, Zurkowski. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All. S. Inzaghi.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Pavard, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Correa, Taremi, Arnautovic.

Indisponibili: Acerbi, Calhanoglu, Carlos Augusto. Squalificati -. Diffidati -.

Empoli-Inter, la cronaca

Archiviata l'amara parentesi con la Juventus, che ha messo in evidenza disattenzioni e lacune difensive che non rispecchiano il reale valore dei singoli interpreti, l'Inter si presenta al "Castellani" con sette punti di distacco dal Napoli capolista, ieri vittorioso a San Siro contro il Milan di Fonseca. Un successo aiuterebbe i nerazzurri a ritrovare fiducia ed autostima, restando all'inseguimento della formazione partenopea, che ad oggi sta beneficiando anche della mancata partecipazione alle competizioni europee. Di fronte, un Empoli reduce dal pareggio di Parma e a secco di vittorie dallo scorso 24 settembre, quando riuscì ad eliminare il Torino dalla Coppa Italia. Appena due punti nelle ultime quattro apparizioni, ma la classifica costruita in avvio non può essere dimenticata, complice una straordinaria solidità difensiva. Sorprendente il rendimento del portiere Vasquez e del trio formato da Goglichidze, Ismajli e Viti, che in serata potrebbe essere sostituito da Mattia De Sciglio.