Venezia-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Joronen, Bertinato, Grandi, Altare, Carboni, Schingtienne, Busio, Sagrado, Andersen, Crnigoj, Doumbia, Raimondo, Gytkjaer, Yeboah, El Haddad.

Indisponibili: Bjarkason, Idzes. Squalificati: -. Diffidati -.

La probabile formazione di Runjaic

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamar; Bravo; Lucca. All. Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Abankwah, Giannetti, Kristensen, Ebosse, Zarraga, Zemura, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Thauvin, Brenner, Davis, Pizarro.

Indisponibili: Atta, Sanchez. Squalificati -. Diffidati -.

Venezia-Udinese, la cronaca

Venezia e Udinese vivono momenti. La squadra Di Francesco si trova all'ultimo posto in classifica, con appena cinque punti figli di sei sconfitte, una vittoria e due pareggi, l'ultimo nell'ultima giornata. L'Udinese di punti in classifica ne ha ben undici in più. In campionato ne ha conquistati più del Milan, e al "Penzo" ha intenzione di proseguire la propria corsa.