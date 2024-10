Inter-Napoli, vietata la trasferta ai residenti in Campania

Importanti restrizioni per i tifosi del Napoli in vista del big match della 12esima giornata della Serie A 2024/25 . Infatti, per la sfida contro l' Inter , in programma a San Siro domenica 10 dicembre alle 20:45, il Prefetto di Milano ha vietato la trasferta ai residenti in Campania .

Niente Inter-Napoli per i residenti in Campania, tranne per un'eccezione

A differenza di quanto accaduto per l'ultima sfida del Napoli a San Siro, contro il Milan, per la quale non sono state previste restrizioni (con i seguaci della squadra di Conte giunti in 7mila), per la sfida contro l'Inter di Inzaghi è stato deciso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso del Napoli. Unicaa eccezione: gli unici residenti in Campania che potranno recarsi a San Siro sono quelli in possesso di tessera di fidelizzazione con l'Inter.