Como-Lazio: manita di Baroni, super Castellanos. Rivivi la diretta

COMO - La decima giornata di Serie A si è conclusa con Como-Lazio e Roma-Torino . I biancocelesti hanno vinto per 5-1 grazie a una doppietta di Castellanos e ai gol di Pedro, Patric e Tchaouna. Nel mezzo anche le espulsioni di Braunoder e Tavares oltre alla magia in rovesciata di Mazzitelli .

"Siamo contenti di come ci stiamo trovando, di trovare le certezze nel nostro gioco. Siamo felici di questo, dobbiamo essere umili e continuare a lavorare forte. Sono qua da dieci anni, sono un figlio dei laziali, sono arrivato ragazzino e sono diventato uomo, cerco sempre di rappresentare nel migliore dei modi questo popolo. Ci sono stati dei cambiamenti, siamo felici delle consapevolezze che stiamo trovando col nuovo allenatore e coi nuovi acquisti".

23:00

Successo Lazio, come cambia la classifica

22:55

Termina la decima giornata, tutti i risultati e i prossimi appuntamenti di Serie A

22:50

Succede di tutto al Sinigaglia, il tabellino del match

22:42

Finisce qui

Si è conclusa con un 5-1 in favore dalla Lazio la sfida del Sinigaglia tra i biancocelesti e il Como.

22:41

90+5' - TCHAOUNA TROVA IL GOL

La Lazio dilaga con un altro contropiede contro la difesa scoperta del Como mettendo Tchaouna davanti al portiere. Il francese mantiene la calma e con il destro batte Audero.

22:35

90+1' - Inizia il recupero

Pairetto opta per un recupero molto lungo considerate le innumerevoli interruzioni di questo secondo tempo. Si giocherà per altri 6 minuti.

22:32

88' - Cerri pericoloso di testa

Il Como mette il pallone sul secondo palo su calcio di punizione trovando i centimetri di Cerri che stacca bene ma non inquadra la porta.

22:31

87' - Ultimo cambio nella Lazio

Baroni utilizza l'ultimo cambio della partita per inserire Lazzari al posto di Patric.

22:30

85' - Due cambi nel Como

Fabregas richiama in panchina i due migliori del Como questa sera. Cutrone e Mazzitelli lasciano il posto a Gabrielloni e Barba.

22:26

81' - DOPPIETTA DI CASTELLANOS

La Lazio si rigetta in avanti trovando Dia che in allungo serve Castellanos. L'attaccante argentino tiene basso il destro e con freddezza trafigge Audero siglando la sua seconda doppietta stagionale.

22:26

80' - Errore clamoroso di Cerri

Patric scivola su un retropassaggio liberando la profondità per Cutrone che serve Cerri a centro area. L'ex Cagliari calcia con il sinistro a due passi dalla porta mancando clamorosamente lo specchio.

22:23

79' - Doppio cambio per la Lazio

Baroni cambia altri due giocatori lanciando Gigot e Tchaouna al posto di Marusic e Pedro.

22:22

77' - Cutrone calcia sull'esterno della rete

Altra opportunità per il Como sempre con Cutrone che questa volta parte dalla destra e cerca il primo palo trovando solamente l'esterno della rete.

22:20

75' - Engelhardt si divora il gol

Cutrone si libera di un avversario con una bella giocata sulla sinistra e poi serve a rimorchio il compagno appena entrato in campo che con il piattone sbaglia un rigore in movimento con buona parte della porta scoperta.

22:18

74' - Cambi nel Como

Fabregas mette mano alla sua formazione sostituendo Alberto Moreno e Strefezza con Engelhardt e Cerri.

22:17

72' - PATRIC FA 3-1

La Lazio allunga su calcio d'angolo con Patric che attacca il secondo palo e si avventa sul pallone dopo una spizzata di Dia.

22:16

71' - Audero dice di no a Castellanos

Castellanos fa girare il destro su calcio di punizione scavalcando la barriera ma Audero si oppone al suo tiro con una slpendida parata in tuffo.

22:11

67' - Baroni corre ai ripari, in campo Pellegrini

Il tecnico della Lazio sceglie di coprirsi richiamando in panchina Isaksen, al suo posto entra Pellegrini.

22:10

65' - ESPULSO ANCHE TAVARES

La Lazio pareggia il numero di uomini in campo con un fallo tattico su un avversario che spezza un contropiede. Anche il portoghese era già ammonito e Pairetto gli ha mostrato il secondo giallo della sua gara.

22:08

63' - Ammonito anche Isaksen

Ennesimo fallo degli ultimi minuti, questa volta a commetterlo è Isaksen. Anche il danese finisce nella lista dei cattivi.

22:07

62' - ESPULSO BRAUNODER

Il Como rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Braunoder che da ammonito è intervenuto nettamente in ritardo rimediando il secondo giallo della sua gara.

22:04

59' - Partita spezzettata

Negli ultimi minuti si sta giocando poco. La partita viene spesso interrotta per i falli commessi da una parte e dall'altra.

21:58

53' - MAZZITELLI ACCORCIA LE DISTANZE

Il Como si porta sul 2-1 con un gol in rovesciata di Mazzitelli che da posizione defilata trova il palo opposto con una splendida traiettoria

21:56

51' - Lazio vicina al tris

Dossena pasticcia in difesa ma Audero riesce a rimediare in qualche modo, la palla rimane pericolosamente in area per Dia che cerca il tiro secco nello specchio di porta ma si scontra con il muro del Como.

21:55

49' - Isaksen anticipato

Tavares scappa in velocità sulla sinistra e con una delle sue solite sgroppate semina Dossena liberandosi lo spazio per mettere un cross al centro. La palla raggiunge l'area piccola nella zona di Isaksen, anticipato al momento del tocco da un difensore.

21:52

47' - Punizione alta di Tavares

Castellanos si conquista un calcio di punizione a inizio ripresa con Castellanos. Sul punto di battuta si presenta Tavares che tenta il mancino dalla distanza mandando alto di poco.

21:50

46' - Inizia il secondo tempo

Ricomincia la partita del Senigaglia.

21:49

Cambi per entrambe le squadre

Baroni decide di lanciare Dia per il secondo tempo mentre Fabregas lancia Da Cunha. Nella Lazio esce Noslin mentre il Como lascia in panchina Fadera.

21:47

Lazio-Como rivivi il primo tempo con il tabellino del match

21:34

Finisce il primo tempo

Dopo due minuti di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo sul punteggio di 2-0 per la Lazio, avanti grazie ai gol di Castellanos e Pedro.

21:33

45+2' - Ammonito Braunoder

Altro giallo per Pairetto con Braunoder che interviene in maniera decisamente scomposta su Castellanos. Il giallo è obbligatorio per il centrocampista del Como.

21:32

45' - Giallo per Vecino

Secondo ammonito della partita per la Lazio. Vecino interviene in scivolata a metà campo con una scivolata troppo scomposta per l'arbitro Pairetto che mostra il giallo all'uruguaiano.

21:29

42' - Parata di Provedel

Il Como mette il cross direttamente in area di rigore trovando un colpo di testa velenoso su cui si avventa Provedel. L'intervento del portiere è stato decisivo anche perché ha anticipato Goldaniga al limite dell'area piccola.

21:28

41' - Fallo su Fadera

L'esterno del como rimane a terra dopo un contrasto con Pedro che fa scattare la panchina del Como portando Pairetto ad espellere anche un membro dello staff.

21:25

38' - Fadera manda alto

Azione insidiosa del Como con un cross dalla destra per l'inserimento di Mazzitelli viene anticipato da Patric. La palla schizza sul secondo palo nella zona di Fadera che colpisce male di testa mandando alto. Pairetto aveva comunque fischiato un fallo in attacco.

21:22

35' - Ammonito Castellanos

L'attaccante argentino rincorre Strefezza fermando il contropiede del Como con un intervento irregolare. Pairetto fischia fallo e ammonisce Castellanos.

21:18

31' - PEDRO RADDOPPIA

Allunga la Lazio con gol di Pedro che raccoglie l'ennesimo assist di Nuno Tavares e con una rasoiata mancina buca un Audero colpevole.

21:17

30' - Il Taty sfiora la doppietta

Altra occasionisisma per la Lazio con una diagonale profonda di Castellanos che da defilato la pizzica con l'esterno mancando di poco il secondo palo.

21:15

28' - GOL DI CASTELLANOS

Il Taty sblocca la partita spiazzando Audero dagli unidici metri con il destro all'angolino.

21:13

25' - Rigore per la Lazio

Sul calcio d'angolo Castellanos attacca il secondo palo e fa la sponda a centro area dove Dossena interviene con il braccio molto largo. Pairetto ferma il gioco e dopo aver rivisto l'azione decide di assegnare il rigore alla Lazio.

21:11

24' - Castellanos pericoloso

Goffo errore di Kempf che al limite della sua area consegna il pallone alla Lazio. Isaksen viene murato dalla difesa ma la palla arriva a Castellanos che rientra sul destro e calcia trovando una deviazione in corner.

21:08

22' - Patric torna da Provedel

Ritmi molto bassi fino a questo momento. Il Como guadagna qualche metro ma non completa azioni organizzate riconsegnando facilmente la palla alla difesa dalla Lazio con Patric che si rifugia da Provedel.

21:05

17' - Fallo in attacco

La Lazio batte il calcio di punizione cercando sul secondo palo Castellanos. L'argentino fa la sponda a centro area per Gila che nel tentativo di colpire il pallone rifila un calcio in faccia a Mazzitelli. sarà calcio di punizione per il Como.

21:03

16' - Gila evita il contropiede

La Lazio porta pressione offensiva al Como che si chiude bene e riparte. Il contropiede dei padroni di casa viene però cancellato da un bell'anticipo di Gila che poi subisce anche fallo rimediando un calcio di punizione da posizione interessante.

20:59

12' - Battaglia a centrocampo

Fase confusa della partita con le due squadre bloccate nei pressi della metà campo a darsi battaglia. Ne vengono fuori pochi palloni puliti per creare qualcosa di pericoloso.

20:55

8' - Castellanos calcia da fuori

Il primo tiro in porta della gara è del Taty che con un'esecuzione rapida stoppa la palla e cerca subito il gol dalla distanza. Il suo tentativo viene inchiodato a terra da Audero.

20:53

6' - Castellanos prova il colpo acrobatico

La Lazio prova a bucare ancora il Como con una palla alta a cercare il taglio profondo di Castellanos. L'argentino si impegna e con una mezza rovesciata prova a riciclare il pallone ma l'attacco biancoceleste si perde.

20:50

4' - Cross lungo di Marusic

Prima azione offensiva della Lazio che prova a liberare un attaccante in area con un cross profondo di Marusic dalla destra. Il terzino però sbaglia la misura del passaggio e la spedisce direttamente in rimessa dal fondo.

20:45

1' - Inizia la partita

L'arbitro Pairetto fischia l'inizio di Como-Lazio. A muovere il pallone è la formazione di casa.

20:43

Squadre in campo

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Como-Lazio. Le due squadre hanno fatto il loro ingresso il campo e stanno completando gli ultimi preparativi prima di iniziare la partita.

20:40

Fabregas su Pedro: "Ho provato a prenderlo ma era troppo tardi"

Intervistato ai Microfoni di Dazn riguardo il suo rapporto con Pedro, l'allenatore del Como ha riposto così: "Sono contento per lui ma gli auguro una brutta serata. L'ultimo giorno di mercato gli ho mandato un messaggio, mi avevano detto che era fuori dal progetto e da amico mi sono fatto sentire. Ci ho provato alle 19 del 31 agosto alle 19 ma era troppo tardi, non è mai stato vicino al Como".

20:35

Baroni a Dazn: "Per Rovella un infortunio lieve"

"La squadra deve essere ambiziosa. Oggi è un test importante, loro giocano bene e hanno qualità. L'assenza di Rovella è sicuramente pesante però c'è Vecino che è in grande condizione. Mi dispiace per l'assenza ma possiamo aspettarlo, l'infortunio è lieve. Devono sentirsi tutti importanti e meritarsi sul campo la fiducia".

20:30

Lazio in serie positiva

La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite tra Serie A ed Europa League, segnando 17 reti nel periodo. I biancocelesti potrebbero inoltre registrare tre clean sheet di fila tra tutte le competizioni per la prima volta nell’anno solare 2024.

20:25

La formazione di Palladino ha superato per 1-0 il Genoa a Marassi guadagnando tre punti importanti. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE

20:20

Mancano solamente due partite alla fine della decima giornata di Serie A. Rivedi tutti i risultati e verifica i prossimi appuntamenti del campionato. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

20:10

I biancocelesti sono secondi in A per dribbling riusciti. Attaccanti mobili, bravi negli interscambi posizionali, centrocampisti tuttocampisti, difensori palleggiatori e terzini incursori. LEGGI L'ARTICOLO

20:00

Incrocio Como-Lazio: Pedro e Fabregas avversari per una notte

19:50

Lazio a Como senza Zaccagni e Rovella

19:43

Como-Lazio: le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni

19:40

Como-Lazio, dove vederla in tv e streaming

19:30

Anche la Roma in campo, segui la partita in diretta

19:15

Lazio, la probabile formazione contro il Como

Lazio, la probabile formazione contro il Como