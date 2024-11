Roma-Lazio sì alla notturna: quando si giocherà il derby

Il derby Roma - Lazio torna in notturna. Dopo giorni di vertice tra il capo della Polizia, la Questura e l’Osservatorio si è deciso di dare l’ok alla stracittadina in notturna. Anche perché, essendo gennaio (la partita è in programma il 5) non sarebbe cambiato molto rispetto alle 18. Quindi la scelta era: o le 15, con la luce del giorno, o la sera. E sera sarà.

Derby in notturna, quando l’ultima volta

Tecnicamente non si gioca un derby in notturna dal 2021, ma fa poco testo visto che era l’epoca del Covid e gli stadi erano chiusi. Con i tifosi presenti non si gioca alle 20.45 dal 2 marzo 2019, una vita fa. Adesso la decisione presa dal Prefetto Giannini, da Vittorio Pisani capo della polizia e dal suo vice Carmine Belfiore, dal Questore Roberto Massucci e da Maurizio Improta, presidente dell'Osservatorio per dare un segnale distensivo: il derby è “solo” una partita di calcio. E come tale, come tutti i big match, si può giocare di sera.