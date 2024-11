Udinese-Juve diretta: decidono l'autogol di Okoye e la rete di Savona LIVE

20:30

Thiago Motta in conferenza stampa, segui la diretta

Segui in tempo reale tutte le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa e le reazioni di tutti i protagonisti di Udinese-Juventus. VAI ALLA DIRETTA

20:20

Thiago Motta a Dazn: "Vittoria importante ora dobbiamo recuperare"

"Meglio un centrale o un vice Vlahovic? Quando arriverà il mercato prenderemo la scelta migliore insieme a tutta la squadra. Ora dobbiamo goderci questa vittoria importante e recuperare perché martedì c'è già la Champions".

20:15

Il calendario di Serie A

20:10

Udinese-Juve, il tabellino della gara

20:05

Vittoria Juventus, come cambia la classifica

19:56

Finisce 2-0 per la Juve

L'arbitro Abisso fischia la fine della partita. La Juventus vince 2-0 al Bluenergy Stadium grazie all'autorete di Okoye e al gol di Savona.

19:55

90+4' - La Juve gestisce male un contropiede

Opportunità interessante per la Juventus che serve Yildiz in zona centrale. Il turco si libera di Bijol e ingaggia un uno contro due con la difesa di casa. L'attaccante prosegue la sua corsa fino al limite dell'area quando temporeggia per provare l'imbucata per Conceicao ma sbaglia la misura restituendo palla all'Udinese.

19:52

90+1' - Ammonito Gatti

I quattro minuti di recupero iniziano con un fallo tattico di Gatti che spende il giallo pur di evitare una ripartenza pericolosa.

19:52

90' - Koopmeiners si divora il gol

Ripartenza veloce della Juve che lancia Mbangula sulla sinistra. L'esterno serve centralmente Koopmeiners che da ottima posizione e completamente libero calcia su Okoye.

19:48

88' - Ultimo cambio anche per l'Udinese

Esaurisce le sostituzioni anche la squadra di casa che schiera Rui Modesto per Ehizibue.

19:48

87' - Ultimo cambio per Thiago Motta

L'allenatore della Juve richiama in panchina Weah, protagonista di una buona gara, al suo posto entra Mbangula.

19:47

86' - Conceicao deviato

Il numero 7 della Juventus riceve palla sulla destra e con un tocco rapido se la sistema sul mancino e calcia. Ebosse è attento e devia mandandola in calcio d'angolo.

19:45

84' - Giallo per Davis

Nuovo ammonito nell'Udinese. L'attaccante Davis rimedia un giallo per un fallo commesso su Cabal e le successive proteste.

19:44

83' - Traversa di Lucca

Udinese vicino al 2-1 con Lucca che supera Gatti in gioco aereo e con la testa impatta il cross di Kamara mandando la palla sulla traversa.

19:43

82' - Karlstrom calcia malissimo

L'Udinese recupera palla a metà campo e si lancia subito in contropiede trovando Karlstrom in zona trequarti. Lo svedese si sistema rapidamente la palla per il tiro e calcia malissimo con il destro. Il suo tiro è troppo alto.

19:41

81' - Ancora due cambi nella Juve

Thiago Motta cambia i terzini, Savona e Cambiaso lasciano il campo a Cabal e Danilo.

19:41

79' - Di Gregorio para

Pericolo su corner per la Juve che si perde Davis. L'inglese colpisce di testa e gira verso la porta ma Di Gregorio respinge il tiro con due mani.

19:40

78' - Cambiaso difende in area

L'Udinese si presenta in zona offensiva per l'ennesima volta negli ultimi minuti conquistando ancora un calcio d'angolo. Nasce tutto dalla destra con Ehizibue che mette un cross insidioso respinto in maniera decisiva da Cambiaso sul primo palo.

19:35

74' - Movimento insidioso di Kamara

L'Udinese scavalca la difesa della Juventus con un lancio lungo di Bijol per la diagonale profonda di Kamara che stoppa palla in area e calcia con il destro a incrociare. La difesa riesce a rimediare deviando in corner.

19:31

71' - Due cambi nella Juve

Thiago Motta richiama in panchina Thuram e Vlahovic per inserire McKennie e Conceicao. Al momento Yildiz si piazza al centro dell'attacco.

19:30

69' - Okoye sul primo palo

Ottima ripartenza della Juve con Yildiz che recupera palla e poi lascia sul posto due avversari. L'azione viene conclusa da Vlahovic che da una posizione complicata calcia con forza sul primo palo trovando la mano di Okoye a chiudere in corner.

19:28

68' - L'Udinese ne cambia altri due

L'Udinese sfrutta altri due cambi arrivando a quattro totali. Entrano in campo Kamara e Lucca per Zemura e Thauvin.

19:25

64' - Weah scappa via

Ottima giocata di Weah sulla destra che prima difende palla e poi sfugge via a Zemura. Arrivato sul fondo lascia partire un cross ma anche in questo caso nessun compagno riesce ad arrivare in tempo sul passaggio.

19:22

61' - Buono spunto di Vlahovic

L'attaccante serbo completa un recupero alto con un anticipo netto su Zemura. Il numero 9 prosegue la sua azione portandosi in zona cross e mettendo una bella palla tesa d'estoerno dentro l'area ma nessun compagno riesce ad arrivarci.

19:19

58' - Giallo per Locatelli

Primo giallo in casa Juve per Manuel Locatelli, che ha steso fallosamente Payero lanciato in corsa verso l'area.

19:18

57' - Cross pericoloso di Yildiz

La Juventus si affida al suo numero 10 per creare nuovi pericoli. Yildiz lavora rientrando sul destro e lasciando partire un cross sul secondo palo che per poco non manda in porta Weah. Okoye è bravo a leggere la traiettoria e a bloccare il pallone.

19:15

52' - Pasticcio difensivo, Davis segna ma l'arbitro fischia fallo

Zemura mette la palla in profondità per Davis. Gatti si mette davanti e copre l'uscita di Di Gregorio ma, a causa della spinta dell'avversario, finisce per anticipare il proprio portiere lasciando l'inglese libero di spingere la palla nella porta scoperta. Davis segna ma l'arbitro fischia subito fallo in favore della Juve.

19:10

49' - Okoye blocca

Punizione ambiziosa di Vlahovic che apre il piatto e fa passare il pallone sotto la barriera avversaria. Il tiro però non è abbastanza potente e non sorprende Okoye che blocca senza particolari problemi.

19:09

47' - Ammonito Bijol

Vlahovic combatte con due avversari e sposta la palla con i tempi giusti rimediando un calcio di punizione da posizione interessante e facendo anche ammonire Bijol.

19:06

46' - Inizia il secondo tempo, due cambi nell'Udinese

Runjaic decide di affidarsi a Ebosse e Zarraga per questa seconda metà di gara. Lasciano il campo Kabasele e Lovric. Intanto la Juve gioca il primo pallone della ripresa con Vlahovic.

19:05

Juventus in vantaggio, come cambia la classifica

19:00

Udinese-Juve, il tabellino della gara

18:55

Juve, Giuntoli: "Bremer ko pesante, se avessi una penna comprerei..."

18:49

Termina il primo tempo

La prima metà di gioco si conclude sul 2-0 per la Juventus dopo l'autogol di Okoye su iniziativa di Thuram e la rete di Savona.

18:46

45+1' - Inizia il recupero

Terminati i primi quarantacinque minuti di gioco, il primo tempo si estenderà per altri due minuti di recupero su segnalazione del quarto uomo.

18:44

42' - Passaggio fuori misura di Weah

La Juventus ha un'altra buona opporunità che questa volta capita tra i piedi di Weah. Lo statunitense calcia con l'esterno destro provando a lanciare in campo aperto Yildiz mettendo la palla forte alle spalle di tutti i difensori. Il servizio dell'esterno però è troppo profondo per il compagno che non può arrivarci.

18:39

37' - SAVONA FA 2-0

La Juve allunga le distanze recuperando palla a metà campo dopo uno stop sbagliato di Thavuin. La palla raggiunge Yildiz che entra in area, se la sposta sul destro e calcia sul secondo palo mandando la palla a sbattere sul legno. Sulla respinta arriva Savona che di mancino trova lo spazio giusto per metterla in rete.

18:36

34' - Problemi per Kabasele

Kalulu ferma l'iniziativa del difensore belga con un intervento in scivolata sul pallone. Sullo slancio Kabasele prende una botta e rimane a terra, il gioco prosegue regolarmente fino a un fallo subito da Thuram che permette al difensore dell'Udinese si riprendersi completamente.

18:32

30' - Udinese male nel palleggio

L'Udinese si ritrova la palla nei piedi in zona arretrata e prova girarla per avviare l'azione dalle retrovie con scarsi risultati. Dopo qualche scambio sterile la sfera torna in possesso della Juve.

18:28

26' - Juve, difficoltà a ripartire

La Juventus recupera palla nella sua metà di campo e si affida a Locatelli che prova a far ripartire i suoi con un lancio profondo di sinistro che si spegne direttamente in rimessa dal fondo.

18:26

Juventus in vantaggio, come cambia la classifica

18:24

Udinese-Juve, il tabellino della gara

18:23

21' - Reazione dell'Udinese

I padroni di casa provano subito a pareggiarla con Davis che lavora bene da defilato sulla destra e con un doppio passo si crea lo spazio per calciare forte sul primo palo. Di Gregorio è attento e respinge in calcio d'angolo.

18:21

19' - JUVENTUS AVANTI, AUTOGOL DI OKOYE

La formazione di Thiago Motta si porta in vantaggio con una splendida azione che trova Thuram in area di rigore. Il centrocampista si libera di Kabasele con una splendida finta e poi scarica il mancino contro il palo. La sfera dopo avero colpito i legni torna sulla schiena del portiere dell'Udinese che sfortunatamente la spinge in porta.

18:18

16' - Yildiz sul fondo

Savona lascia partire un cross lungo tenuto in campo da Yildiz. Il turco prova a portare avanti l'azione con un'iniziativa personale conclusa con una rasoiata potente di destro che si spegne lontano dal primo palo.

18:15

14' - Kalulu segue Thauvin

L'Udinese recupera palla nella propria trequarti e riparte in velocità affidandosi a Thavuin. Il francese conduce con il mancino e prova il mancino dal limite ma Kalulu lo insegue fino all'ultimo e allungando una gamba scherma la conclusione.

18:13

12' - Weah cerca l'assist

Weah scappa alla marcatura di due avversari correndo verso la linea di fondo e mette un cross interessante al centro delll'area. Nessun compagno segue l'iniziativa dell'esterno bianconero che si spegne tra le mani di Okoye.

18:12

10' - La Juve gira palla in cerca di spazi

Rallenta il gioco la Juventus che fa viaggiare il pallone da un piede all'altro nel tentativo di sfuggire alla pressione dell'Udinese. Alla fine un lancio lungo riconsegna la sfera a Okoye.

18:08

6' - Pericolo Cambiaso

Un cambio gioco raggiunge il petto di Yildiz che addomestica il pallone e serve la sovrapposizione di Cambiaso che dalla linea di fondo fa partire un tiro-cross teso che Okoye neutralizza con due mani.

18:07

5' - Thuram la manda alle stelle

Buona azione della Juventus che passa sulla destra con Savona che mette il cross al centro per Thuram. Il francese si inserisce con i tempi giusti ma calcia altissimo da ottima posizione.

18:03

2' - Buona iniziativa di Thuram

La Juve si presenta subito in attaccon Thuram che sfida una serie di avversari e tenta un appoggio nell'area piccola per Vlahovic che non riesce ad arrivarci.

18:01

1' - Inizia la partita

L'arbitro fischia l'inizio della sfida tra Udinese e Juventus. Il primo pallone della gara è della formazione di casa che lo muove con Davis.

17:57

Squadre in campo

Si avvicina il fischio d'inizio di Udinese-Juve. Le due squadre hanno raggiunto il terreno di gioco e sono pronte a sfidarsi davanti al pubblico friulano.

17:55

Davis a Dazn: "Sarà una partita difficile"

"Contro la Juve sarà una partita difficile, è una grande squadra. Dovremo dare il massimo, per fare al meglio in casa nostra. L'allenatore ci ha chiesto di adattarci alle circostanze alternando le aggressioni e le attese".

17:45

Udinese-Juve, i precedenti in casa dei friulani

La Juventus è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 trasferte contro l’Udinese in Serie A, totalizzando 9 vittorie e 4 pareggi. L’unico successo casalingo dei friulani nel periodo risale al 23 luglio 2020, quando vinsero per 2-1 contro la squadra guidata al tempo da Maurizio Sarri.

17:40

La Juve festeggia l’anniversario di fondazione: 'We Are Youth. Since 1897”

17:30