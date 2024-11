Bologna-Lecce 1-0, Orsolini decisivo: Italiano esulta

BOLOGNA - Festa Bologna grazie a Riccardo Orsolini. All’85’ il gol partita del capitano rossoblù in una partita molto bloccata. Dopo sette mesi si torna a vincere in casa. Prima vittoria stagionale al Dall’Ara con tre punti fondamentali per rivedere la zona Europa. Grandi applausi per il ritorno in campo di Ferguson. Per il Lecce la classifica rimane difficile: penultimo posto e soli 8 punti. Serve una scossa.

Tabellino e statistiche di Bologna-Lecce

Bologna-Lecce, partita bloccata

Partita fisica con il Bologna che tiene di più il pallone. Alla mezz’ora segna il Lecce con Rafia, ma azione viziata da un fallo su Dorgu. Niente da fare. I rossoblù accelerano nel finale di primo tempo. Ramadani con un tocco verso la sua porta fa compiere il miracolo a Falcone. Il portiere salentino si ripete poco dopo su un bel colpo di testa di Castro. Zero gol, tutti negli spogliatoi.

Festa Bologna, decide Orsolini

Si riparte con gli stessi 22 in campo. L’unico a rimanere negli spogliatoi è il guardalinee Rossi per via di un problema fisico. Spazi più ampi, ripartenze soprattutto del Lecce con il Bologna che rischia di andare sotto. Italiano si sgola e fa qualche cambio. Dentro Dallinga, Urbanski, e Fabbian. Proprio Fabbian all’80’ ci prova di testa: Falcone blocca. Si vede Ferguson dopo il lungo infortunio: ovazione del Dall’Ara (ultima partita il 13 aprile scorso). All’85’ ecco la firma di Orsolini. Cross di Miranda, in area sbuca proprio il capitano che di testa fa gol. Esulta Italiano, esultano i tifosi. La festa inizia da qui. Proteste del Lecce per un presunto fallo su Coulibaly in area, l’arbitro lascia correre. Gli assalti finali non producono nulla.