Napoli-Atalanta diretta Serie A: doppietta di Lookman, segui LIVE

Il lunch match dell'11ª giornata di Serie A vede la sfida tra Napoli e Atalanta allo stadio Maradona. Conte sfida Gasperini , con le due squadre separate da 6 punti in classifica(azzurri in vetta a quota 25) ed entrambe chiamate a rispondere alla vittoria della Juve. Fischio d'inizio alle ore 12:30: segui la partita in diretta .

Atalanta subito pericolosa: lancio per Lookman e uscita avventata di Meret , con l'attaccante della Dea che cerca il tris con un pallonetto e l'arbitro che fischia infine il fuorigioco dopo il salvataggio di un difensore azzurro.

Il Napoli attacca ma non sfonda, con l'Atalanta pericolosa in ripartenza : la Dea manda al tiro Zappacosta, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Olivera.

Gol annullato all'Atalanta : su azione da corner va a segno Kolasinac di testa, ma era in fuorigioco dopo la sponda di un compagno.

Sotto di due gol e dopo un tiro svirgolato dall'atalantino Ederson, Conte fa una doppia mossa per rendere più offensivo il suo Napoli: dentro Raspadori e Ngonge al posto di Gilmour e Politano. Azzurri ora in campo con un 4-2-4 .

Ammonizione nell'Atalanta: g iallo a Kolasinac per un fallo sul nuovo entrato Ngonge che l'aveva saltato sulla destra.

13:17

45+1' - Finisce il primo tempo

Si chiude la prima metà di gioco con Pasalic che sfiora il terzo gol. A sorpresa il Napoli torna negli spogliatoi sotto di due gol, per l'Atalanta show di Lookman con una doppietta fin qui decisiva.

13:12

40' - Il Napoli non riesce a sfondare

Prova a reagire il Napoli ma regge la difesa dell'Atalanta, che blocca sul nascere tutte le azioni degli azzurri.

13:06

35' - L'Atalanta non si ferma

Continua a pressare l'Atalanta, a caccia addirittura del terzo gol. Napoli in difficoltà in questa fase.

13:03

31' - GOL ATALANTA! Doppietta Lookman

Gol capolavoro di Lookman, che firma la doppietta personale con un destro potente da fuori su cui Meret non può nulla. Prima mezz'ora terribile per il Napoli, l'Atalanta raddoppia.

12:57

25' - Reagisce anche l'Atalanta

Il Napoli continua pressare ma l'Atalanta non si limita a difendersi e prova a far male nelle ripartenze. Ci prova Pasalic, con un tiro pericoloso che si spegne sul fondo. Ritmi altissimi quando siamo a quasi mezz'ora di gioco.

12:50

18' - Napoli in avanti

Ora spinge il Napoli, aggressivo dopo aver subito il gol dell'Atalanta. Per ora i bergamaschi resistono all'assalto della squadra di Conte.

12:43

11' - Palo di McTominay!

Reazione immediata del Napoli, che si porta in avanti. McTominay ci prova dal limite ma il pallone sbatte contro il palo. Partita spettacolare in questa fase, ritmi altissimi in campo.

12:42

10' - GOL ATALANTA! Sblocca Lookman

Spinge l'Atalanta, buon lancio da fuori e torre di De Ketelaere per Lookman che controlla e tira battendo Meret. La squadra di Gasperini è avanti dopo dieci minuti di gioco, crolla la difesa di ferro di Conte.

12:40

8' - Lukaku ci prova

Primo tentativo di Lukaku, che sfrutta un buon cross con un colpo di testa che però non crea problemi a Carnesecchi.

12:37

6' - Ritmi subito alti

Solo cinque minuti di gioco al Maradona, Napoli e Atalanta si sfidano a viso aperto e regalano spettacolo.

12:31

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio di Doveri: inizia Napoli-Atalanta!

12:27

Napoli e Atalanta in campo

Scendono in campo le due squadre, entrambe giocheranno con le rispettive terze maglie.

12:20

Gilmour: "Conte mi sta aiutando tanto"

Queste le parole di Gilmour nel pre-partita: "La nostra è stata una grande partenza, siamo molto contenti di come stiamo giocando. Il rapporto con Conte è buono, mi sta aiutando sul campo ma anche a imparare un po' di italiano. Atalanta? Anche loro stanno facendo molto bene, speriamo di vincere questa partita".

12:14

Napoli, problemi per Folorunsho: non è in panchina

Michael Folorunsho non si trova neanche in panchina a causa di un risentimento muscolare. Defezione dell'ultima ora per Conte.

12:12

Percassi: "Retegui in panchina? Si giocherà anche con i cambi"

Queste le parole dell'ad Luca Percassi nel pre-partita: "Ci aspetta una partita molto difficile contro la prima della classe, una grande squadra. Sarà una sfida complicata, ma ci giocheremo le nostre carte come sempre. Abbiamo sempre cercato di supportare uscite con grandi investimenti, dietro c'è un grande lavoro del mister e dello staff. Siamo contenti. Retegui in panchina? Le partite durano 90 minuti, si giocherà anche con i cambi. Retegui sta facendo bene, partirà dalla panchina e poi vedremo cosa succede. Il nostro segreto? Il settore giovanile, ci teniamo tantissimo. Questa società fa parte della nostra vita, oggi siamo supportati anche della famiglia Pagliuca. Teniamo all'Atalanta più che a un figlio".

12:02

Manna sul rinnovo di Kvaratskhelia: "Non vogliamo attendere"

Queste le parole del ds Manna nel pre-partita: "Rinnovo Kvaratskhelia? Stiamo parlando, abbiamo fatto un'offerta a luglio, non vogliamo attendere a lungo perché vogliamo restare focalizzati sul campionato. Vogliamo gratificarlo, ma ci aspettiamo un'evoluzione in tempi brevi. Altrimenti aspetteremo il termine della stagione in cui ci saranno ancora due anni di contratto, poi faremo le nostre valutazioni".

11:54

Napoli-Atalanta è anche Lukaku contro Retegui

Sfida tra bomber al Maradona, con Romelu Lukaku a quota quattro gol e quattro assist in campionato. Dall'altra parte Mateo Retegui partirà dalla panchina, ma si trova in testa alla classifica marcatori con 10 retirealizzate fin qui.

11:41

Atalanta, la formazione ufficiale di Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.

11:39

Napoli, la formazione ufficiale di Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

11:34

Napoli, le scelte di Conte contro l'Atalanta

Squadra che vince, convince e consolida il primo posto non si cambia. Conte blinda il Napoli contro l'Atalanta: ecco le sue scelte. LEGGI TUTTO

11:22

Napoli imbattuto al Maradona: il dato

Dalla sua il Napoli di Conte avrà il vantaggio di giocare al Maradona, un vero e proprio fortino fin qui: in campionato gli azzurri hanno vinto 5 volte su 5 partite giocate in casa.

11:15

Lukaku-Kvaratskhelia all'esame Atalanta

La nuova coppia può far decollare le ambizioni scudetto della squadra di Antonio Conte. A San Siro sono stati loro ad aprire, chiudere e confezionare l’ottava vittoria in campionato. Ora la prova d’esame sarà discussa con la Dea, con Lookman e Retegui, Gasp e tutti i suoi allievi dentisti. LEGGI TUTTO

11:05

Napoli, la probabile formazione di Conte

Questo il possibile undici titolare degli azzurri per la sfida contro l'Atalanta di Gasperini.