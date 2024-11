L'Inter batte il Venezia, è a -1 dal Napoli. Decide Lautaro ma che caos nel finale!

L' Inter di Simone Inzaghi non fallisce la propria missione, superando di misura il Venezia di Eusebio Di Francesco. Decisivo il gol di Lautaro Martinez a metà secondo tempo, dopo un gol annullato a Mkhitaryan e alcune occasioni create dai lagunari. Bravo Sommer a tenere in piedi i nerazzurri in un paio di circostanze. Finale thriller a San Siro , con la mano di Sverko che annulla l'autorete di Bisseck al 97' e il possibile 1-1.

L'Inter batte il Venezia a San Siro e si porta a -1 dal Napoli di Antonio Conte, ad una settimana dallo scontro diretto di San Siro. Contro i lagunari, nerazzurri subito pericolosi con Lautaro al 6', al termine di un'azione ben orchestrata dagli uomini di Simone Inzaghi. Conclusione che termina fuori non di molto. Al 28', l'Inter ci riprova, recuperando palla sulla trequarti e presentandosi a tu per tu con Stankovic, ma senza riuscire a punire il Venezia con Barella e Thuram. Poco dopo, è ancora l'attaccante francese a divorarsi il gol del vantaggio, sparando a lato da pochi passi. Al 41', però, l'occasione più grande capita sul destro di Oristanio, che si divora lo 0-1 a tre metri dalla linea di porta, centrando in pieno Sommer. Miracolo del portiere svizzero, ma grave errore dell'attaccante arancioneroverde. 0-0 all'intervallo.

Nella ripresa, il Venezia spaventa la difesa dell'Inter con Oristanio e Andersen, ma sono i nerazzurri a trovare la via della rete con Mkhitaryan, dopo una splendida combinazione sull'asse Bastoni-Dimarco. Tutto vanificato dall'intervento del Var, che segnala una posizione di off-side dell'esterno mancino ex Parma. I padroni di casa non mollano e raccolgono i frutti dei loro sforzi al minuto 65, con Lautaro Martinez bravo a scartare il cioccolatino confezionato dal solito Dimarco, autore di un assist meraviglioso dalla sinistra. Nel finale, fioccano le palle gol per l'Inter, ma al 97' succede l'incredibile: Haps serve Sverko all'ultimo secondo di partita e propizia la rete del clamoroso 1-1, figlio dell'autogol di Bisseck. Il Var ravvisa il fallo di mano del difensore lagunare e grazia i nerazzurri, che si presentano così alle sfide con Arsenal e Napoli.